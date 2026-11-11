Гранат: "Динамо" очень сильно везет

- Команда не опускает руки, футболисты очень хорошо трудятся. Если взять момент у Пуси, то в каких-то эпизодах им даже очень везёт.
Но удачу тоже надо заслужить. Чемпионский фарт? Давайте об этом говорить после 30-го тура.
У нас, как только команде начинает везти или она поднимается по таблице, мы сразу вешаем ей медали. По-моему, лучше обсуждать это после 30-го тура, - цитирует Граната Metaratings.
В матче 14 тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" одержало выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:1, Константин Тюкавин забил победный мяч в компенсированное время. При счете 1:1 нападающий воронежцев Белайди Пуси не попал в пустые ворота бело-голубых.
На данный момент подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным баллом в своем активе. Петербургский "Зенит", лидирующий в таблице, имеет столько же очков.