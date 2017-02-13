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"Крылья Советов" ведут переговоры со "Спартаком" по Денису Кутину

"Крылья Советов" ведут переговоры со "Спартаком" по защитнику Денису Кутину, сообщил министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.

"Пока мы только в процессе переговоров, больше сказать не могу", - цитирует Шляхтина ТАСС.
Теги: Кутин Спартак Крылья Советов Шляхтин Трансферы
Сегодня, 21:29
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