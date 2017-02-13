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22:18
Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор
Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор
16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
"Крылья Советов" ведут переговоры со "Спартаком" по Денису Кутину
"Крылья Советов" ведут переговоры со "Спартаком" по защитнику Денису Кутину, сообщил министр спорта Самарской области, председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.
"Пока мы только в процессе переговоров, больше сказать не могу", - цитирует Шляхтина ТАСС.
"Пока мы только в процессе переговоров, больше сказать не могу", - цитирует Шляхтина ТАСС.
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