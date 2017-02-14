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21:45
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (11)
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон" (11)
15:15
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
Александр Кержаков: надеюсь, статус капитана добавит Дзюбе агрессии и принес "Зениту" победы (6)
Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон"
Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе заявил, что "Спартак" планировал приобрести полузащитника "Ред Булла" Садио Мане, который в итоге перешёл в "Саутгемптон".
Сейчас сенегалец выступает за "Ливерпуль".
"Руководство "Спартака" поставило задачу приобрести двух сильных фланговых футболистов. Первым был Промес, а вторым – Садио Мане. После переговоров по Промесу отправился на встречу с представителями сенегальца. С его клубом мы договорились быстро, но в этот же день футболисту пришло предложение из Англии. В итоге он уехал туда за меньшие деньги. Перед нами извинился, повел себя вежливо, но, к сожалению для "Спартака" уехал в Англию", - сказал Асхабадзе в эфире "Матч ТВ".
Сейчас сенегалец выступает за "Ливерпуль".
"Руководство "Спартака" поставило задачу приобрести двух сильных фланговых футболистов. Первым был Промес, а вторым – Садио Мане. После переговоров по Промесу отправился на встречу с представителями сенегальца. С его клубом мы договорились быстро, но в этот же день футболисту пришло предложение из Англии. В итоге он уехал туда за меньшие деньги. Перед нами извинился, повел себя вежливо, но, к сожалению для "Спартака" уехал в Англию", - сказал Асхабадзе в эфире "Матч ТВ".
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