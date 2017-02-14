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Роман Асхабадзе: "Спартак" договорился о переходе Мане, но он решил перейти в "Саутгемптон"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе заявил, что "Спартак" планировал приобрести полузащитника "Ред Булла" Садио Мане, который в итоге перешёл в "Саутгемптон".

Сейчас сенегалец выступает за "Ливерпуль".

"Руководство "Спартака" поставило задачу приобрести двух сильных фланговых футболистов. Первым был Промес, а вторым – Садио Мане. После переговоров по Промесу отправился на встречу с представителями сенегальца. С его клубом мы договорились быстро, но в этот же день футболисту пришло предложение из Англии. В итоге он уехал туда за меньшие деньги. Перед нами извинился, повел себя вежливо, но, к сожалению для "Спартака" уехал в Англию", - сказал Асхабадзе в эфире "Матч ТВ".
Теги: Асхабадзе Мане Саутгемптон Спартак
Сегодня, 21:45
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№11 Написал: golden Axe (Сегодня, 23:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
точно, один Адриано стоит пяти Мане!

И Мане и Адриано отличные игроки,но Мане не имеет никакого отношения к Спартаку,я оценил работу предыдущего руководства,с ручника снимись))

Цитата: anonymous
После перехода в «Милан» летом 2015 года Адриано провел в составе «россонери» 36 матчей и забил 6 мячей, набирая в среднем 5,288 балла за игру от издания – это худший показатель среди всех игроков чемпионата Италии.

а теперь посмотри его статистику в Спартаке и лупани боярышника с горя,что там было в Италии мало щекочущий факт,у нас ведь не Болонья как пел классик)))
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: anonymous (Сегодня, 22:56) #
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online

Цитата: golden Axe
Цитата: anonymous
а как же Джикия, Тигиев, Адриано и замбиеец???

ты совсем дубовый?эти трансферы при Родионове уже...

точно, один Адриано стоит пяти Мане!

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим футболистом английской премьер-лиги в сентябре и августе по версии болельщиков, сообщает Ассоциация профессиональных футболистов (PFA).

После перехода в «Милан» летом 2015 года Адриано провел в составе «россонери» 36 матчей и забил 6 мячей, набирая в среднем 5,288 балла за игру от издания – это худший показатель среди всех игроков чемпионата Италии.
Регистрация: 8.01.2017
№9 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
а как же Джикия, Тигиев, Адриано и замбиеец???

ты совсем дубовый?эти трансферы при Родионове уже...
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: anonymous (Сегодня, 22:40) #
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online

Цитата: golden Axe
за Промеса респект,а в остальном ваша работа на троечку

а как же Джикия, Тигиев, Адриано и замбиеец???
Регистрация: 8.01.2017
№7 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
за Промеса респект,а в остальном ваша работа на троечку
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:36) #
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Как было славно бы - как было круто бы, если бы только не эти eбaные "бы".

Задним числом пuздеть горазды все.....
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 22:25) #
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online

также раньше Спартак хотел приобрести Ибру, Мессси и Роналду, но они странным образом выбрали другие клубы
Регистрация: 8.01.2017
№4 Написал: vlees (Сегодня, 22:13) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Ясен хрен! Спортог, хотябы играл в еврокубках может и перешел бы а так...правильно сделал!
Но уверен, если бы перешел то вью дал бы что с детства за спортаг)))

Так и блещешь интеллектом,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 22:00) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Что трепаться о том что не состоялось, Ромка напоминает о своём существовании. satisfied


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№2 Написал: Motivation (Сегодня, 21:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну хоть Промеса взяли. К бомжам вон только голубые лягушатники из крыс переходят laughing


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:50) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ясен хрен! Спортог, хотябы играл в еврокубках может и перешел бы а так...правильно сделал!
Но уверен, если бы перешел то вью дал бы что с детства за спортаг)))
Регистрация: 7.12.2016
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