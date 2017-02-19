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Деннис Лахтер: российский футбол на дне, и ничего не меняется

Известный агент Деннис Лахтер поделился мнением о состоянии российского футбола.

– Сейчас рынок сильно сжался из-за кризиса?

– В разы. Произошел большой отток иностранцев, показывавших высокий уровень. Случились разного рода истории в медийном пространстве, которые дали игрокам понять, что Россия перестала быть волшебной страной. Если через СМИ вбивать в головы людей разную ерунду о стране, это действует. Вся эта суета, касающаяся противостояния в политике, точно не идет на пользу. Экономическая ситуация изменилась, Россия по деньгам теперь многим проигрывает.

– Все плохо?

– Наоборот, считаю это благом. Другие до этого доходят разумом, мы – после катаклизмов и проблем. Не имей ЦСКА вопросов с деньгами, мы бы не увидели ни Чалова, ни Жамалетдинова, ни Головина. Молодых у нас сначала загнали за плинтус, теперь пытаемся их оттуда выковыривать. Читал недавно статью о том, сколько в наших клубах своих воспитанников – и поражался.

Вот, допустим, в "Зените" их, можно сказать, нет. Когда все хорошо с финансами, зачем их тащить? Мы же ничему не учимся. Практически половина клубов РФПЛ – это те, кто прозевал своих воспитанников, а потом выкупал их назад за неадекватные деньги. Нет желания развивать свой футбол, давать дорогу своим.

– Опять задам тот же вопрос – почему?

– Потому что нет необходимости.

– Но футбол на дне.

– На самом деле, на дне. И ничего не меняется. Если три-пять лет назад мои интервью вызывали реакцию, то сегодня оппоненты стали союзниками, и все с ситуацией смирились. Общее уныние. Нет адекватных предпосылок к развитию экономики, и соответственно, футбола. Мы не понимаем масштаба проблемы. Количество команд, которые живут нормально, сокращается, и очень быстро. Клубы гибнут, причем все время "неожиданно".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лахтер
Сегодня, 12:03
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19
(3)
№19 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 14:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не люблю этого кекса, но всё сказано по делу. Когда один ведущий клуб вынужден продавать своих лидеров в Китай, другой лидер не покупает ничего серьёзного 4 года подряд, это говорит о неинтересе к нашему чемпионату: просто никому не охота сюда ехать. Чемпионат не интересен, в еврокубках достижение выход из группы ЛЧ... Раньше деньги хоть как-то привлекали, сегодня фейр-плей говорит и супертратам типа Улька "до свиданья".
И слава Богу! Да, мы сейчас несколько лет ничего не сможем добиться в еврокубках. Зато лет через 5 наша сборная не вправе будет радоваться ничьим с дохлыми словаками и англичанами. Мы сможем обсуждать, почему мы их всего 3:0 обыграли, а не больше.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№18 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
...Общее уныние.
Бизнес рухнул, вот и скучно стало...
Регистрация: 15.12.2013
№17 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 13:45) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
PanoV,
А я думал товарищ Мудко закончил институт Физкультуры !!???
Регистрация: 18.03.2012
№16 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 13:43) #
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online

А такие как Лахтер способствуют тому что наш футбол на дне. Игроки которые нихрена не добились благодаря таким как он требуют контракты от одного миллиона евро... А потом тачки, девочки, бухло и т.д. и т.п.
Регистрация: 27.09.2015
№15 Написал: Сергей Фадеев (Сегодня, 13:36) #
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На ball-king.ru предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну свою интуицию.
Регистрация: 19.02.2017
№14 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Ditrih
что-то завонял слишком этот крысёныш, у которого гражданство Израиля

Это, конечно, так, но ведь трудно не согласиться с ним, что чемпионат наш ослаб ввиду явных проблем тех команд, которые задавали тон в нашем футболе последние годы. Этот слабый чемпионат вполне могут выиграть даже свиньи, а это главный признак нездоровой тенденции кризисного состояния чемпионата и футбола в целом.

по без крайним просторам северной свалки бегают свиньи?...дожились...а сами то, что кроме шариковых ручек?
Регистрация: 6.09.2013
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ditrih
что-то завонял слишком этот крысёныш, у которого гражданство Израиля

Это, конечно, так, но ведь трудно не согласиться с ним, что чемпионат наш ослаб ввиду явных проблем тех команд, которые задавали тон в нашем футболе последние годы. Этот слабый чемпионат вполне могут выиграть даже свиньи, а это главный признак нездоровой тенденции кризисного состояния ЧР и футбола в целом.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:56) #
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online

Цитата: vlees
Спартак виноват что у коней Еременко героином обкололся.

У него терапевтическое исключение, как у братьев Уильямс.

Так думал он.... Но ВАДА (вдруг!) нашла у него "русские корни". Вот кто бы мог об этом догадаться???
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Здесь. в принципе, с Лахтером можно согласится, если такие команды, как спартак, у нас выходят на первые роли, а у фаворитов проблемы, явный признак того, что футбол наш деградирует уж никак не выздоравливает.

и не лечишься ведь... worried


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№10 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:42) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: mikelo73
В руководстве РФС сплошные неучи во главе с Мудко

Зачем так говоришь? Мутко окончил Институт Речного Транспорта.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№9 Написал: Ditrih (Сегодня, 12:39) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
что-то завонял слишком этот крысёныш, у которого гражданство Израиля
Регистрация: 1.06.2014
№8 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:33) #
  • -1
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Пока Питерские Му...ко , будут в России руководить футболом и всей Россией, ждать хорошего не приходится, Подумайте кто руководит Страной и как эти бездари И воры живут, Футбол как зеркало нашей жизни у себя дома -В РОССИИ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№7 Написал: vlees (Сегодня, 12:26) #
  • +9
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Здесь. в принципе, с Лахтером можно согласится, если такие команды, как спартак, у нас выходят на первые роли, а у фаворитов проблемы, явный признак того, что футбол наш деградирует.

Какие у вас проблемы та недоразвитый?Халк ушел с Витселем,ой вы бедные наши,или Спартак виноват что у коней Еременко героином обкололся.
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:23) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Здесь. в принципе, с Лахтером можно согласится, если такие команды, как спартак, у нас выходят на первые роли, а у фаворитов проблемы, явный признак того, что футбол наш деградирует и уж никак не выздоравливает.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:17) #
  • +4
  •  (14)
online

Кайло бы тебе в руки, или пилу - и на лесосеку, в солнечный Магадан.

Горький, блеать - на дне!!
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 12:11) #
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Потому что нет должной организации и инфраструктуры в стране, Клубы тратят миллионы на иностранных игроков. не видя свою молодежь. В руководстве РФС сплошные неучи во главе с Мудко
Регистрация: 18.03.2012
№3 Написал: vlees (Сегодня, 12:09) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть этот агентишка расскажет как дела у Иваньки Соловьева
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: ЭвакуатоР (Сегодня, 12:09) #
  • +4
  •  (6)

открыл америку
Регистрация: 9.02.2017
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:06) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Потому что цели не меняется вот уже из года в год - рубить бабло. А когда ты только берешь, не давая ничего в замен, ресурсы истощаются. Эффект саранчи.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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