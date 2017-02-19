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Деннис Лахтер: российский футбол на дне, и ничего не меняется
Известный агент Деннис Лахтер поделился мнением о состоянии российского футбола.
– Сейчас рынок сильно сжался из-за кризиса?
– В разы. Произошел большой отток иностранцев, показывавших высокий уровень. Случились разного рода истории в медийном пространстве, которые дали игрокам понять, что Россия перестала быть волшебной страной. Если через СМИ вбивать в головы людей разную ерунду о стране, это действует. Вся эта суета, касающаяся противостояния в политике, точно не идет на пользу. Экономическая ситуация изменилась, Россия по деньгам теперь многим проигрывает.
– Все плохо?
– Наоборот, считаю это благом. Другие до этого доходят разумом, мы – после катаклизмов и проблем. Не имей ЦСКА вопросов с деньгами, мы бы не увидели ни Чалова, ни Жамалетдинова, ни Головина. Молодых у нас сначала загнали за плинтус, теперь пытаемся их оттуда выковыривать. Читал недавно статью о том, сколько в наших клубах своих воспитанников – и поражался.
Вот, допустим, в "Зените" их, можно сказать, нет. Когда все хорошо с финансами, зачем их тащить? Мы же ничему не учимся. Практически половина клубов РФПЛ – это те, кто прозевал своих воспитанников, а потом выкупал их назад за неадекватные деньги. Нет желания развивать свой футбол, давать дорогу своим.
– Опять задам тот же вопрос – почему?
– Потому что нет необходимости.
– Но футбол на дне.
– На самом деле, на дне. И ничего не меняется. Если три-пять лет назад мои интервью вызывали реакцию, то сегодня оппоненты стали союзниками, и все с ситуацией смирились. Общее уныние. Нет адекватных предпосылок к развитию экономики, и соответственно, футбола. Мы не понимаем масштаба проблемы. Количество команд, которые живут нормально, сокращается, и очень быстро. Клубы гибнут, причем все время "неожиданно".
"Спорт-Экспресс"
– Сейчас рынок сильно сжался из-за кризиса?
– В разы. Произошел большой отток иностранцев, показывавших высокий уровень. Случились разного рода истории в медийном пространстве, которые дали игрокам понять, что Россия перестала быть волшебной страной. Если через СМИ вбивать в головы людей разную ерунду о стране, это действует. Вся эта суета, касающаяся противостояния в политике, точно не идет на пользу. Экономическая ситуация изменилась, Россия по деньгам теперь многим проигрывает.
– Все плохо?
– Наоборот, считаю это благом. Другие до этого доходят разумом, мы – после катаклизмов и проблем. Не имей ЦСКА вопросов с деньгами, мы бы не увидели ни Чалова, ни Жамалетдинова, ни Головина. Молодых у нас сначала загнали за плинтус, теперь пытаемся их оттуда выковыривать. Читал недавно статью о том, сколько в наших клубах своих воспитанников – и поражался.
Вот, допустим, в "Зените" их, можно сказать, нет. Когда все хорошо с финансами, зачем их тащить? Мы же ничему не учимся. Практически половина клубов РФПЛ – это те, кто прозевал своих воспитанников, а потом выкупал их назад за неадекватные деньги. Нет желания развивать свой футбол, давать дорогу своим.
– Опять задам тот же вопрос – почему?
– Потому что нет необходимости.
– Но футбол на дне.
– На самом деле, на дне. И ничего не меняется. Если три-пять лет назад мои интервью вызывали реакцию, то сегодня оппоненты стали союзниками, и все с ситуацией смирились. Общее уныние. Нет адекватных предпосылок к развитию экономики, и соответственно, футбола. Мы не понимаем масштаба проблемы. Количество команд, которые живут нормально, сокращается, и очень быстро. Клубы гибнут, причем все время "неожиданно".
"Спорт-Экспресс"
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