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Кахор Муминов: своих игроков у Лахтера нет, так пусть поговорит о чужих
Представитель ProSports Management Кахор Муминов прокомментировал слова футбольного агента Денниса Лахтера, рассказавшего о сложных отношениях между главным тренером "Зенита" Мирчей Луческу и полузащитником петербургской команды Олегом Шатовым.
"С пониманием относимся к попыткам оценки чужих игроков, своих-то у Дениса не осталось. Тот же Лунёв, о перспективах которого в "Зените" он пытается рассуждать, в своё время сбежал от Лахтера к Павлу Андрееву. Вообще, после истории с Ваней Соловьёвым Лахтеру стоило бы взять паузу на рассуждения о молодых футболистах и их перспективах в "Зените".
Псевдоанализ Лахтера основан не на знании реальных процессов, происходящих в российском футболе, а на слухах вперемешку с интерпретациями новостей из открытых источников. Мы практически в ежедневном режиме общаемся с руководством "Зенита" и понимаем, что большей частью лахтеровский анализ — чушь и пустая болтовня. В бизнес-пространстве давно нет такого агента. Лахтер стал комментатором новостной ленты, молодым Веденеевым. Желаем ему успехов на этом нелёгком поприще. К сожалению, менее информированные читатели могут принять этот поток сознания за чистую монету.
Что касается Шатова и его тагильских корней? Да, в Олеге осталась частица Тагила, Урала, России, а вот в Лахтере, к сожалению, не осталось совсем Израиля. Нашего любимого Израиля, характеристиками которого всегда были такт, интеллект и интеллигентность", - цитирует Муминова "Чемпионат.сом".
"С пониманием относимся к попыткам оценки чужих игроков, своих-то у Дениса не осталось. Тот же Лунёв, о перспективах которого в "Зените" он пытается рассуждать, в своё время сбежал от Лахтера к Павлу Андрееву. Вообще, после истории с Ваней Соловьёвым Лахтеру стоило бы взять паузу на рассуждения о молодых футболистах и их перспективах в "Зените".
Псевдоанализ Лахтера основан не на знании реальных процессов, происходящих в российском футболе, а на слухах вперемешку с интерпретациями новостей из открытых источников. Мы практически в ежедневном режиме общаемся с руководством "Зенита" и понимаем, что большей частью лахтеровский анализ — чушь и пустая болтовня. В бизнес-пространстве давно нет такого агента. Лахтер стал комментатором новостной ленты, молодым Веденеевым. Желаем ему успехов на этом нелёгком поприще. К сожалению, менее информированные читатели могут принять этот поток сознания за чистую монету.
Что касается Шатова и его тагильских корней? Да, в Олеге осталась частица Тагила, Урала, России, а вот в Лахтере, к сожалению, не осталось совсем Израиля. Нашего любимого Израиля, характеристиками которого всегда были такт, интеллект и интеллигентность", - цитирует Муминова "Чемпионат.сом".
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