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Фернанду Мейра: Спаллетти боялся русских игроков "Зенита"
Бывший защитник "Зенита" Фернанду Мейра подчеркнул, что у главного тренера "Ромы" Лучано Спаллетти, ранее возглавлявшего сине-бело-голубых, были проблемы в общении с игроками.
"Лично для меня Спаллетти - лучший тренер в карьере. Но у Лучано были проблемы в общении с игроками. Тот же Моуринью знает, как сблизиться с футболистами, как заставить их себя уважать. У Спаллетти этого не получалось. Это топ-тренер, когда нужно подготовиться к следующему сопернику, проанализировать его игру и найти слабости. Лучано отлично понимает футбол, но перед решающими матчами, когда на кону стоит кубок или чемпионство, он не заряжал футболистов. Ему не хватало той страсти, какую дают своим командам Симеоне или, скажем, Конте. Спаллетти был слишком мягким. В чем это проявлялось? Думаю, он боялся русских игроков. Нужно оставаться честным всегда, независимо от того, кто виноват: русский, португалец или кто-то еще. Если ты показываешь жесткость со мной, то так же должно быть и с любым другим. Но иногда мы чувствовали эту разницу. Наверное, больше всего Спаллетти боялся Денисова. Даже по тому, как Игорь отвечал ему, было видно отношение игрока. Все выглядело так, будто Игорю нет никакого дела до того, что говорит Лучано!" - цитирует Мейру "Матч ТВ".
"Лично для меня Спаллетти - лучший тренер в карьере. Но у Лучано были проблемы в общении с игроками. Тот же Моуринью знает, как сблизиться с футболистами, как заставить их себя уважать. У Спаллетти этого не получалось. Это топ-тренер, когда нужно подготовиться к следующему сопернику, проанализировать его игру и найти слабости. Лучано отлично понимает футбол, но перед решающими матчами, когда на кону стоит кубок или чемпионство, он не заряжал футболистов. Ему не хватало той страсти, какую дают своим командам Симеоне или, скажем, Конте. Спаллетти был слишком мягким. В чем это проявлялось? Думаю, он боялся русских игроков. Нужно оставаться честным всегда, независимо от того, кто виноват: русский, португалец или кто-то еще. Если ты показываешь жесткость со мной, то так же должно быть и с любым другим. Но иногда мы чувствовали эту разницу. Наверное, больше всего Спаллетти боялся Денисова. Даже по тому, как Игорь отвечал ему, было видно отношение игрока. Все выглядело так, будто Игорю нет никакого дела до того, что говорит Лучано!" - цитирует Мейру "Матч ТВ".
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