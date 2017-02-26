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Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
"Анжи" поздравил Александра Прудникова с 28-летием
"Анжи" на официальном сайте поздравил своего нападающего Александра Прудникова с днём рождения.
"Сегодня нападающему "Анжи" Александру Прудникову исполнилось 28 лет. Футбольный клуб "Анжи" поздравляет Александра с днём рождения и желает ему здоровья, счастья, успехов и больших побед в составе "Анжи", - гласит сообщение.
"Сегодня нападающему "Анжи" Александру Прудникову исполнилось 28 лет. Футбольный клуб "Анжи" поздравляет Александра с днём рождения и желает ему здоровья, счастья, успехов и больших побед в составе "Анжи", - гласит сообщение.
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