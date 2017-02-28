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"Брентфорд" заинтересован в услугах Леонида Слуцкого

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в ближайшее время может возглавить "Брентфорд", который заинтересован в услугах специалиста.

Руководство "Брентфорда" летом хочет уволить нынешнего наставника команды Дина Смита, а на его место пригласить Слуцкого. "Брентфорд" в текущем сезоне после 33 туров занимает 13-е место в Чемпионшипе.
Теги: Слуцкий
Сегодня, 17:55
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(1)
№18 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: ММВ
Я люблю АПЛ и за чемпионшипом слежу.

Кто там сейчас на первом месте? Только не подсматривать) А кто на последнем?) И какой последний матч Чемпионшипа смотрел? И последний вопрос, где его показывают?

Цитата: Пивовед
По евроспорту регулярно трансляции.. Это действительно увлекательный турнир.

Оу, не знал. Ну смотрите на здоровье этот увлекательный турнир)

ММВ, последний вопрос отпадает)

Не об этом речь.
А о том, что это сложный турнир с удивитнльной самоотдачей и напряжённостью.
У нас так в вышке не играют, как там..
Ньюкасл- АстонВилла смотрел на той неделе.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№17 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:22) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
ММВ,
Ага, первый Брайтон какой-то)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№16 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Кто там сейчас на первом месте? Только не подсматривать) А кто на последнем?) И какой последний матч Чемпионшипа смотрел? И последний вопрос, где его показывают?

Не,ну ты серьезно чтоли?)) Первый Ньюкасл, последний Ротерхэм вроде( могу написать неправильно, не знаю эту команду). Показывают по Евроспорту(либо в интернете). Крайний матч Лидс с кем то. Не помню,если честно. Как в школе, ей Богу)

Цитата: PanoV
Кто там сейчас

Там на самом деле очень много команд, знакомых всем по АПЛ. Я больше никакие лиги и не смотрю( кроме нашей, конечно)


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№15 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:17) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ММВ
Я люблю АПЛ и за чемпионшипом слежу.

Кто там сейчас на первом месте? Только не подсматривать) А кто на последнем?) И какой последний матч Чемпионшипа смотрел? И последний вопрос, где его показывают?

Цитата: Пивовед
По евроспорту регулярно трансляции.. Это действительно увлекательный турнир.

Оу, не знал. Ну смотрите на здоровье этот увлекательный турнир)

ММВ, последний вопрос отпадает)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№14 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот и признание Ленькиного таланта, самое место ему там blush
Регистрация: 2.02.2012
№13 Написал: OgreGate (Сегодня, 18:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А негры там есть? А пингвины? С гей-клубами тоже все в порядке?
Тогда пару матчей проработает. Потом поймут, что без чемоданов он - днище - и снова к пингвинам


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: ММВ
Чемпионшип гораздо интереснее нашего болота!!!!

Смотришь его регулярно?

По евроспорту регулярно трансляции.. Это действительно увлекательный турнир с потрясающей посещаемостью.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
А Чемпионшип? Откуда такая осведомленность о Чемпионшипе?

Я про него и писал. Я люблю АПЛ и за чемпионшипом слежу.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№10 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:12) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: nami-sv
мЯчты пухлого да пишущей братии,у которых некоторые наши звездишки давно уже играют по Реалам да МЮ...

По Вашему, Слуцкий слабее тренера Мидсборо или какого-нибудь Борнмута. Что-то я не уверен.

Цитата: ММВ
Но если выдается возможность-смотрю с радостью.

А Чемпионшип? Откуда такая осведомленность о Чемпионшипе?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№9 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Смотришь его регулярно?

я лично футбол вообще не так часто смотрю, как хотелось бы. Но если выдается возможность-смотрю с радостью.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№8 Написал: nami-sv (Сегодня, 18:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
А есть ли смысл вставать у руля какого-то говна?

А есть ли смысл приглашать говно?
мЯчты пухлого да пишущей братии,у которых некоторые наши звездишки давно уже играют по Реалам да МЮ...
Регистрация: 9.08.2015
№7 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:09) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ММВ
Чемпионшип гораздо интереснее нашего болота!!!!

Смотришь его регулярно?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№6 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 18:09) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Нервов положит немеренно, а смысл? Если только вывести клуб в премьер-лигу... как Аленичев.
Регистрация: 24.09.2013
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:08) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
А есть ли смысл вставать у руля какого-то говна?

Чемпионшип гораздо интереснее нашего болота!!!!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:08) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vlees
Чемпионшим нормальный турник,а ты думал его сразу в апл позовут?

А что нет?
Или апл это что-то космическое? Слуцкий не хуже некоторых тренеров АПЛ.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: vlees (Сегодня, 18:04) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Брентфорд

Чемпионшим нормальный турник,а ты думал его сразу в апл позовут?
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:01) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А есть ли смысл вставать у руля какого-то говна?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:58) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Будет на скамейке пироги поедать..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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