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Виктор Онопко: Марио Фернандес надеется выступить на Кубке Конфедераций
Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, что защитник Марио Фернандес перед переходом в армейский клуб мог продолжить карьеру в "Реале".
"Фернандес был в списке мадридского "Реала" перед тем, как мы его приобрели. Он рассматривался конкретно на позицию правого защитника, но что-то не сложилось, и он оказался в ЦСКА. Марио - игрок очень высоко уровня, таких у нас в чемпионате единицы. Футболист может грамотно сыграть и в обороне, и атаке, выполняет большой объем работы, и я не удивлюсь, если через какое-то время он окажется в топ-клубе Европы.
Фернандес - очень позитивный человек, он даже на бразильца не похож. Когда не спроси, все у него хорошо. Он как будто действительно уже русский по менталитету, а не только по паспорту. Ему в четверг сломали нос, а он продолжил играть, уникальный человек.
Марио очень хочет играть за сборную России, надеется выступить на Кубке Конфедераций. Он профессионал до мозга костей, тренируется даже по выходным. Он пример и для молодежи, и для всех игроков команды", - цитирует Онопко ТАСС.
"Фернандес был в списке мадридского "Реала" перед тем, как мы его приобрели. Он рассматривался конкретно на позицию правого защитника, но что-то не сложилось, и он оказался в ЦСКА. Марио - игрок очень высоко уровня, таких у нас в чемпионате единицы. Футболист может грамотно сыграть и в обороне, и атаке, выполняет большой объем работы, и я не удивлюсь, если через какое-то время он окажется в топ-клубе Европы.
Фернандес - очень позитивный человек, он даже на бразильца не похож. Когда не спроси, все у него хорошо. Он как будто действительно уже русский по менталитету, а не только по паспорту. Ему в четверг сломали нос, а он продолжил играть, уникальный человек.
Марио очень хочет играть за сборную России, надеется выступить на Кубке Конфедераций. Он профессионал до мозга костей, тренируется даже по выходным. Он пример и для молодежи, и для всех игроков команды", - цитирует Онопко ТАСС.
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