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Игроки "Урала" провели тренировку в Екатеринбурге
Сегодня футболисты "Урала" впервые после возвращения с Кипра провели тренировку в Екатеринбурге, информирует официальный сайт клуба.
Команда в манеже "Урал" начала подготовку к матчу с "Амкаром". Игроки, которые много времени отыграли в матче с "Краснодаром", совершили пробежку и отправились в тренажерный зал. Остальные футболисты продолжили заниматься с мячами на поле.
Команда в манеже "Урал" начала подготовку к матчу с "Амкаром". Игроки, которые много времени отыграли в матче с "Краснодаром", совершили пробежку и отправились в тренажерный зал. Остальные футболисты продолжили заниматься с мячами на поле.
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