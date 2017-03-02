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Игроки "Урала" провели тренировку в Екатеринбурге

Сегодня футболисты "Урала" впервые после возвращения с Кипра провели тренировку в Екатеринбурге, информирует официальный сайт клуба.

Команда в манеже "Урал" начала подготовку к матчу с "Амкаром". Игроки, которые много времени отыграли в матче с "Краснодаром", совершили пробежку и отправились в тренажерный зал. Остальные футболисты продолжили заниматься с мячами на поле.
Теги: Урал
Сегодня, 20:59
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:08) #
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Орлы!
Регистрация: 27.07.2016
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