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Илья Михалёв: игроки "Луча-Энергии" покинут сбор команды из-за невыплат долгов в пятницу

Футболисты владивостокского "Луча-Энергии" покинут сбор команды в Турции из-за продолжающихся финансовых неурядиц, к вечеру пятницы в расположении клуба не останется никого кроме приморских игроков, заявил нападающий дальневосточной команды Илья Михалёв.

"Больше четырех человек уже покинули сбор в Турции, к вечеру пятницы на сборе никого не останется за исключением приморских футболистов. Мы уже озвучили свои требования, заключающиеся в том, что пока с нами полностью не рассчитаются, футболисты не приступят к тренировкам и не откажутся от бойкота матча в Красноярске", - цитирует Михалёва "Р-Спорт".
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 22:07
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