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Понтус Вернблум позвал болельщиков ЦСКА на матч против "Зенита"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум призвал болельщиков посетить предстоящий матч 18-го тура премьер-лиги с "Зенитом".

В официальном "Инстаграме" "ВЭБ-Арены" появилось короткое обращение шведа на русском языке: "Только попробуй не прийти!"

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Теги: Вернблум ЦСКА Зенит
Вчера, 23:13
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1
(3)
№1 Написал: molot327 Москва (Вчера, 23:18) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Будем!
Удачи!!! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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