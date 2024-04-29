- Игра была, конечно, равной, напряжённой. Без большого количества голевых моментов. Но первое, что мне понравилось, это игра "Динамо" в обороне. Очень надёжно сыграл и наш вратарь Антон Шунин. Но и, конечно, блестяще провёл матч Костя Тюкавин, отлично держал мяч и гол забил. Личка переиграл Семака? Ну, по крайней мере, не проиграл во всех отношениях. Сделал несколько классных замен, которые сработали. А "Зенит", мне кажется, в последнее время просел, - передаёт слова Степашина "КП".
Московское "Динамо" победило на своём поле петербургский "Зенит" со счётом 1:0 в рамках 26 тура Российской премьер-лиги. Единственный гол в матче на 76 минуте забил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. Гости смогли нанести по воротам "Динамо" 7 ударов (1 в створ), хозяева - 8 ударов (3 в створ).
После этой победы "Динамо" набрало 47 очков в 26 матчах и продолжает находиться на третьей строчке турнирной таблицы, сократив отставание от лидирующего "Зенита" до 3 очков. Вторую позицию с 49 очками занимает имеющий матч в запасе "Краснодар", чёрно-зелёные выйдут в лидеры чемпионата в случае выездной победы над "Крыльями Советов" 29 апреля.
Степашин: понравилась игра "Динамо" в обороне. "Зенит" в последнее время просел
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал домашнюю победу бело-голубых над "Зенитом" (1:0) в матче 26 тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"