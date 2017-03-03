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"Томь" объявила стартовый состав на матч с "Ростовом"

"Томь" объявила стартовый состав на домашний матч 18-го тура чемпионата России с "Ростовом".

"Томь": Мелихов, Осипов, Митерев, Букачёв, Попов, Чуперка, Пугин, Сасин, Соболев, Гвинейский, Голышев.

Запасные: Солосин, Кузнецов, Салахутдинов, Науменко, Большунов, Карымов.
Теги: Томь Ростов
Сегодня, 18:24
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:24) #
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Болеет за:
«Краснодар»
От Томи остались одни головешки..почти все ушли...
Регистрация: 21.11.2016
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