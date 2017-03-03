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Никита Симонян: не знаю, будет ли назначен спортдиректор РФС, но пока на посту Лексаков

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян поделился мнением о том, кто будет назначен на должность спортивного директора РФС. По его словам, пока эту должность занимает технический директор организации Андрей Лексаков.

"опрос о должности спортивного директора РФС нужно конкретно задать Виталию Мутко. Пока совмещением постов занимается технический директор РФС Андрей Лексаков. Будет ли назначен спортивный директор, пока сказать не могу", - цитирует Симоняна "Чемпионат.сом".
Теги: Симонян
Сегодня, 19:32
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