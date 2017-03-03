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Виталий Мутко: финал Кубка России в Сочи - тестовое мероприятие перед Кубком конфедераций

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что решение провести финал Кубка России сезона-2016/17 в Сочи связано с тем, чтобы проверить стадион "Фишт" в преддверии Кубка конфедераций - 2017.

"Да, финал Кубка пройдет 2 мая на стадионе "Фишт". Наша задача - провести тестовые мероприятия, посмотреть, как работает стадион", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 23:13
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 23:35) #
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online

унизил кубок России
Регистрация: 22.11.2014
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