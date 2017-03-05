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Игорь Лебедев: фанатские битвы можно превратить в спорт
Депутат Госдумы России Игорь Лебедев поделился мнением о проблеме драк между футбольными фанатами.
"Наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, и фанатские битвы можно превратить в спорт. Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт.
Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку стенка на стенку? Можно ввести правила, проводить соревнования команд.
Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько-то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия. С правилами можете ознакомиться на нашем сайте", - приводит слова Лебедева официальный сайт ЛДПР.
"Наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, и фанатские битвы можно превратить в спорт. Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт.
Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку стенка на стенку? Можно ввести правила, проводить соревнования команд.
Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько-то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия. С правилами можете ознакомиться на нашем сайте", - приводит слова Лебедева официальный сайт ЛДПР.
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