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Игорь Лебедев: фанатские битвы можно превратить в спорт

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев поделился мнением о проблеме драк между футбольными фанатами.

"Наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, и фанатские битвы можно превратить в спорт. Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт.

Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку стенка на стенку? Можно ввести правила, проводить соревнования команд.

Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько-то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия. С правилами можете ознакомиться на нашем сайте", - приводит слова Лебедева официальный сайт ЛДПР.
Теги: Лебедев
Сегодня, 14:29
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(2)
№3 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 14:34) #
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online

Ибанутый......
Регистрация: 21.01.2016
№2 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 14:33) #
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Госсподи....Кто его выбирал? Спасибо от всей страны!!!!!!! Клоуна зачмырят, а с идиотом никто и никогда сделать ничего не сможет! Поклон выборщикам!
Регистрация: 5.03.2017
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:31) #
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online

Ну он точно курит что-то нехорошее...((
Регистрация: 28.12.2015
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