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Дмитрий Булыкин: с приходом Ари "Локомотив" сможет попасть в еврокубки

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин рассказал о своих впечатлениях после матча 18-го тура РФПЛ "Крылья Советов" — "Локомотив" (0:3).

"С приходом Ари "Локомотив" сможет попасть в еврокубки. По составу команда способна на многое, а Ари прекрасно дополнил группу атаки. Матч с "Крыльями Советов" лишний раз показал, как бразилец хорош. Мы с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым отметили этого нападающего ещё в матче с "Тосно".

Что касается Алексея Миранчука, то ему нужно определиться со своим контрактом. Возможно, уже есть какая-то договорённость, о которой мы не знаем. Миранчук – хороший игрок, который принесёт много пользы "Локо", если останется в команде. На месте руководства клуба я бы попытался уговорить его на бонусы, это помогло бы Алексею прогрессировать. Если ему точно обозначить требования на поле, он может стать игроком топ-уровня.

Миранчук делает результат для команды. Он уже помог команде пройти дальше в Кубке России, его гол стал победным. В матче с "Крыльями Советов" он снова забил, правда, мяч стал не победным, а просто увеличил преимущество доведя счёт до разгрома. Если в следующих матчах он проявит свои лидерские качества и покажет, что хочет остаться в клубе, то на поле он будет одним из самых ценных игроков. Главное, чтобы у Миранчука была мотивация и прогресс. Пора всем закулисным играм закончиться", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
Теги: Булыкин Ари Локомотив Миранчук
Сегодня, 19:29
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