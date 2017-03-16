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"Краснодар" зимой не отпустил Дмитрия Торбинского в "Ростов"
Полузащитник Дмитрий Торбинский после окончания сезона покинет "Краснодар". Летом футболист становится свободным агентом – продлевать контракт с игроком "быки" не планируют. При этом зимой 32-летний полузащитник мог сменить команду, сообщает "Спорт-Экспресс".
"Зимой у футболиста были предложения из трех клубов премьер-лиги – "Арсенала", "Оренбурга" и "Анжи". На эти варианты не пошел сам футболист, в "Ростов" же игрока не отпустил сам "Краснодар", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Возможно, все "зимние" варианты трудоустройства будут актуальны для футболиста и в грядущее трансферное окно.
"Зимой у футболиста были предложения из трех клубов премьер-лиги – "Арсенала", "Оренбурга" и "Анжи". На эти варианты не пошел сам футболист, в "Ростов" же игрока не отпустил сам "Краснодар", – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Возможно, все "зимние" варианты трудоустройства будут актуальны для футболиста и в грядущее трансферное окно.
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