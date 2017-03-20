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Заур Садаев: были предпосылки для победы над ЦСКА, но не хватало точности

Форвард "Терека" Заур Садаев поделился впечатлениями о прошедшей накануне игре с ЦСКА, а также рассказал о планах на выходные.

- После игры команда получила три выходных дня, как проводишь свободное время?

- Сегодняшний день посвятил отдыху. В последующие два дня буду ходить в тренажёрный зал, побегаю немного. Особых планов на выходные нет, поэтому будет полезно использовать это время с пользой.

- ЦСКА, хоть и топ-клуб, проигрывать дома было, наверное, неприятно?

- Проигрывать неприятно в любом матче, не имеет значения, против кого играешь. Особенно на домашней арене, перед своими болельщиками. К сожалению, пропустив, свой гол забить не смогли. Предпосылки были, но нам не хватало точности.

- Ты давно не играл, это каким-то образом сказывалось на самочувствии?

- Чувствовал себя неплохо, думаю, физически меня хватало, ведь я работаю каждый день на тренировках. Другое дело, когда выходишь в конце матча, не совсем легко сразу войти в игру, об этом вам скажет любой футболист. Старались, как могли. В конце у нас стали появляться моменты, но не получилось забить.

- В трёх весенних матчах не забили ни одного гола, это давит морально?

- Да, тяжело выиграть, если ты не забиваешь. Это неприятно, но такое в футболе бывает. Забиваешь один, другой, и все поворачивается в другую сторону. Уверен, так случится и с нами, забьем - и все наладится. Конкуренты тоже теряют очки, так что вся борьба ещё впереди.

ФК "Терек"
Теги: Садаев Терек ЦСКА
Сегодня, 22:49
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