Так может только «Спартак»! Обыграли «Зенит», а затем потеряли очки в домашнем матче с «Оренбургом»

Особенно больно для болельщиков «Спартака» то, что столь неприятная потеря очков произошла после практически образцового матча с «Зенитом» (2:0). Тогда казалось, что уж сейчас москвичи набрали отличный ход и действительно могут побороться за титул. К тому же, сейчас как нельзя благоприятный момент для «Спартака» — очевидно, что конкуренты переживают не лучшие времена. «Зенит», казавшийся явным гегемоном, идёт по турниру со скрипом. К тому же, питерцы уже неоднократно теряли очки. «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» сейчас далеки от своего оптимального состояния. Да и «Краснодар» после потери Эдуарда Сперцяна и Виктора Са явно должен сбавить. В этой ситуации «Спартак» вполне мог бы попытаться взять на себя бремя лидерства. Но…
Неделю назад «Спартак» провёл великолепный матч с «Зенитом». На ту встречу красно-белых настраивать было не нужно, москвичи действительно бились, кусались и рубились. Но, как известно, титулы завоёвываются не в матчах с фаворитами, а в играх, в которых нужно забирать «свои» очки. И именно с этим у «Спартака» уже возникли проблемы.
Вообще, признаем, что «Спартак» изрядно мучился как с «Ахматом», так и с «Балтикой». Да, эти команды куда сильнее, чем «Оренбург», но они и не являются претендентами на чемпионство. И в тех поединках красно-белые вырвали победы в самой концовке.
Без Барко нет вечеринки
Наверное, очень сильно на игру «Спартака» повлияла потеря Эсекьеля Барко. Без него москвичи в матче с «Оренбургом» выглядели не так остро, как хотелось бы их болельщикам. «Оренбург» в первом тайме действовал классно, не позволял прижать себя к штрафной, плотно оборонялся. В результате у «Спартака» толком и не было моментов до перерыва, если не брать гол Манфреда Угальде, который в итоге был отменён из-за офсайда. В остальном было и нечего вспомнить.
«Спартак» действовал слишком академично. Перекатывание мяча без особого продвижения и создания опасных моментов не могло привести к чему-то серьёзному.
При этом «Спартак» не смог перейти на другую игру. В Калининграде подопечные Хуана Карлоса Карседо показали, что могут сыграть и в силовой футбол. Но в поединке с «Оренбургом» ничего такого не происходило.
Более того, москвичи и вовсе оказались в роли догоняющих после гола Руслана Куля. К счастью для хозяев, им помог Мирлинд Даку, чей дебютный гол с пенальти спас команду от поражения. Но, конечно, красно-белые рассчитывали явно на большее.
А что по судьям?
После матча спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао фактически прямо заявил, что конкурентам судьи благоволят куда больше, чем москвичам. Функционер призвал вспомнить, как днём ранее судили одну из команд (явный намёк на «Зенит»).
Понятно, что недовольство «Спартака» вызывает решение не удалять Ведерникова. Возможно, в большинстве хозяева сумели бы заставить соперника капитулировать. Но, всё равно, все эти разговоры выглядят каким-то оправданием и попыткой найти виновного.
Да, недовольство судейством — вполне нормальная ситуация, особенно когда речь касается матча двух равных команд. Но согласимся, что «Спартак» обязан обыгрывать «Оренбург» на своём поле в любом случае. Особенно, если москвичи действительно собираются бросить перчатку «Зениту» и «Краснодару».
«Спартак» должен был набирать три очка и дальше наступать на пятки «Краснодару». Но москвичи допустили крайне болезненную осечку, которая фактически обесценила победу над «Зенитом». И складывается впечатление, что для этого «Спартака» нужен серьёзный раздражитель, чтобы под ногами горела земля. Иначе команде не хватает эмоций, чтобы дежурно брать «свои» очки».
Теперь же «Спартак» хоть и остаётся вторым в турнирной таблице, но отстаёт от «Краснодара» уже на пять баллов. Это много, учитывая, что пройдена лишь 1/5 всего пути сезона. Более того, вполне вероятно, что в следующем туре «Краснодар» ещё сильнее уйдёт в отрыв. «Быки» в 7-м туре отправятся в гости к крайне нестабильным «Крыльям Советов», а «Спартак» сыграет с оживающим «Динамо». «Зенит» ждёт поединок с ЦСКА. В общем, у «Краснодара» будет отличный шанс упрочить лидерство, а в «Спартаке» явно вспомнят потерянные два очка в матче с «Оренбургом».