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Смородская - о матче "Локомотив" - "Динамо": обе команды ничего не показали

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская осталась недовольна качеством московского дерби с "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
По её мнению, обе команды допустили слишком много ошибок и не показали футбола высокого уровня, а более закономерным результатом была бы нулевая ничья.

- Игра у "Локомотива" выглядела очень слабо: плохой контроль мяча, много ошибок в пасах, отсутствие идеи в игре. "Динамо" было ненамного лучше. Что касается пенальти, назначенного в ворота "Локомотива", то там действительно было касание стопы небольшое. И это большая глупость "красно-зеленых". Зачем было игрока трогать? В целом более справедливым итогом была бы ничья 0:0: обе команды ничего не показали, - цитирует Смородскую "Матч ТВ".

"Локомотив" уступил "Динамо" со счётом 0:1 и после шести туров остался без побед. Железнодорожники набрали три очка и занимают 14-е место в таблице РПЛ. Следующий матч команда проведёт 6 сентября на выезде против "Балтики".

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