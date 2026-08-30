Смородская - о матче "Локомотив" - "Динамо": обе команды ничего не показали

Фото: ФК "Локомотив"

- Игра у " Локомотива " выглядела очень слабо: плохой контроль мяча, много ошибок в пасах, отсутствие идеи в игре. " Динамо " было ненамного лучше. Что касается пенальти, назначенного в ворота "Локомотива", то там действительно было касание стопы небольшое. И это большая глупость "красно-зеленых". Зачем было игрока трогать? В целом более справедливым итогом была бы ничья 0:0: обе команды ничего не показали, - цитирует Смородскую "Матч ТВ"

По её мнению, обе команды допустили слишком много ошибок и не показали футбола высокого уровня, а более закономерным результатом была бы нулевая ничья."Локомотив" уступил "Динамо" со счётом 0:1 и после шести туров остался без побед. Железнодорожники набрали три очка и занимают 14-е место в таблице РПЛ. Следующий матч команда проведёт 6 сентября на выезде против "Балтики".