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Марио Фернандес: в сборной России меня все устраивает, и я просто счастлив

Защитник ЦСКА Марио Фернандес остался полностью довольным первыми днями работы в составе сборной России.

"Я впервые в расположении команды, и у меня самые лучшие впечатления от первых дней, меня очень хорошо приняли. Меня все устраивает, и я просто счастлив", - цитирует Фернандеса ТАСС.
Теги: Фернандес ЦСКА Сборная России
Сегодня, 19:42
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№1 Написал: Виталий Лодовский (Сегодня, 19:59) #
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Регистрация: 21.03.2017
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