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20:08
Марио Фернандес: ЦСКА очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать (1)
Марио Фернандес: ЦСКА очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать (1)
14:27
Виталий Мутко: какой-нибудь Роналду скажет, что у нас плохие поля, а нам потом оправдываться (19)
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Александр Беленов: мы в Краснодар не на экскурсию приехали, а защищать честь страны (видео) (6)
Александр Беленов: мы в Краснодар не на экскурсию приехали, а защищать честь страны (видео) (6)
Марио Фернандес: в сборной России меня все устраивает, и я просто счастлив
Защитник ЦСКА Марио Фернандес остался полностью довольным первыми днями работы в составе сборной России.
"Я впервые в расположении команды, и у меня самые лучшие впечатления от первых дней, меня очень хорошо приняли. Меня все устраивает, и я просто счастлив", - цитирует Фернандеса ТАСС.
"Я впервые в расположении команды, и у меня самые лучшие впечатления от первых дней, меня очень хорошо приняли. Меня все устраивает, и я просто счастлив", - цитирует Фернандеса ТАСС.
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