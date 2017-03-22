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Олег Кузьмин: в "Рубине" ничего такого не произошло, было обычное собрание

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин прокомментировал информацию о том, что игроки казанской команды недовольны недовольны хавбеками Максимом Лестьенном и Алексом Сонгом.

"В "Рубине" ничего такого не произошло, было обычное собрание. Такие собрания бывают во всех командах, когда игроки недовольны результатом. Настаивали ли мы на переводе Лестьенна и Сонга в дубль? Это я не комментирую", - цитирует Кузьмина "Чемпионат.сом".
Теги: Кузьмин Рубин
Сегодня, 19:06
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№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:56) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
В команде Раздрай
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:00) #
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online

Это хорошо!
Регистрация: 27.07.2016
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