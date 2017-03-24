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Канделаки извинилась за ошибку в титрах "Матч ТВ" относительно Березуцких

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки принесла извинения за ошибку, допущенную телеканалом.

В эфире "Матча" Алексей Березуцкий в рамках футбольно-поэтического проекта прочитал стихотворение Сергея Есенина "Береза", однако в титрах его назвали Василием Березуцким.

"Уважаемые зрители, приносим свои извинения. Все мы – живые люди и все мы ошибаемся. Журналисты – не исключение!" – написала Канделаки в твиттере.
Теги: Канделаки Березуцкий В. Березуцкий А.
Вчера, 23:15
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