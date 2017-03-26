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Сергей Кирьяков: по классу Габулов не уступает своим конкурентам в сборной России

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков считает, что вратарь тульской команды Владимир Габулов не уступает по классу голкиперам сборной России.

"Володя – профессионал до мозга костей. Мы им довольны. По классу он не уступает своим конкурентам. Если Черчесов обратится к кандидатуре Габулова, то у Владимира есть важное преимущество перед остальными – опыт. Сейчас наш голкипер показывает, что имеет право обратить на себя внимание. Владимир очень квалифицированный вратарь, опытный. Большой профессионал. Это всё, что я могу сказать. Остальное решает главный тренер сборной", - цитирует Кирьякова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кирьяков Габулов Сборная России
Сегодня, 19:23
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