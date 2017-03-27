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Клубы РФПЛ могут провести несколько матчей в зимнее межсезонье на стадионе "Фишт"
Стадион "Фишт" в Сочи может принять матчи российских клубов в зимнюю паузу чемпионата страны в период между Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира-2018. Об этом сообщил руководитель стадиона Олег Кравченко.
"Мы ведем переговоры с рядом команд, может быть проведем несколько матчей в зимний период. Нам же надо как-то зарабатывать деньги. Тогда будем этим заниматься и выстраивать так работу.
Стадион не подходит для РФПЛ, потому что там требуются заградительные сети на секторах, жесткое разделение. У нас такого нет, потому что соревнования под эгидой ФИФА не подразумевают разделение фанатских секторов", - цитирует Кравченко ТАСС.
"Мы ведем переговоры с рядом команд, может быть проведем несколько матчей в зимний период. Нам же надо как-то зарабатывать деньги. Тогда будем этим заниматься и выстраивать так работу.
Стадион не подходит для РФПЛ, потому что там требуются заградительные сети на секторах, жесткое разделение. У нас такого нет, потому что соревнования под эгидой ФИФА не подразумевают разделение фанатских секторов", - цитирует Кравченко ТАСС.
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