Норберт Дьембер: игра была тяжелой из-за погодных условий

Защитник "Терека" Норберт Дьембер прокомментировал ничью своей команды в матче против "Амкара" (1:1) в 21-м туре РФПЛ.- Игра была тяжелой, во многом – из-за погодных условий. Было холодно и очень сильный ветер. Но тяжело было обеим командам. Результат, в целом, неплохой. Нам удалось забить первый гол за 3 весенних матча.– Мы профессионалы и должны быть к перелетам и всему прочему, что сопутствует большому футболу. Что касается меня, я не сыграл за сборную, и чувствовал себя хорошо. Не думаю, что матчи сборных как-то повлияли.