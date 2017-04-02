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Норберт Дьембер: игра была тяжелой из-за погодных условий

Защитник "Терека" Норберт Дьембер прокомментировал ничью своей команды в матче против "Амкара" (1:1) в 21-м туре РФПЛ.

- Игра была тяжелой, во многом – из-за погодных условий. Было холодно и очень сильный ветер. Но тяжело было обеим командам. Результат, в целом, неплохой. Нам удалось забить первый гол за 3 весенних матча.

– Вы и еще целый ряд игроков "Терека" летали играть за свои сборные. Как чувствовали себя после перелетов?

– Мы профессионалы и должны быть к перелетам и всему прочему, что сопутствует большому футболу. Что касается меня, я не сыграл за сборную, и чувствовал себя хорошо. Не думаю, что матчи сборных как-то повлияли.

ФК "Рома"
Теги: Терек Амкар
Вчера, 23:04
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