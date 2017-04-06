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Артем Фидлер: "Урал" заслуженно вышел в финал Кубка
Капитан "Урала" Артем Фидлер после матча 1/2 финала Кубка России против "Рубина" (2:1) отметил, что футболисты команды сотворили историю, оформив выход в финал.
"Сейчас буря эмоций, веселье, мы понимаем, что творим историю, с чем друг друга и поздравляем. Мы ни в чем не уступали "Рубину", хотя в их составе есть имена, но не имена играют в футбол, а люди. "Урал" заслуженно вышел в финал. У нас не было установки быть активнее в первые 15 минут. Позже соперник заработал пенальти, но не использовал его, так что без доли везения для нас не обошлось. В перерыве тренер призвал нас успокоиться, играть в свой футбол, подсказал пару нюансов, после чего мы вышли и выиграли матч. Впереди два важных матча чемпионата, так что о финале пока не думаем. Рано расслабляться, хоть команда и побеждает, эмоциональный фон – супер, но соперники не дремлют. Дома нужно регулярно набирать очки", - приводит слова Фидлера "Спорт-Экспресс".
"Сейчас буря эмоций, веселье, мы понимаем, что творим историю, с чем друг друга и поздравляем. Мы ни в чем не уступали "Рубину", хотя в их составе есть имена, но не имена играют в футбол, а люди. "Урал" заслуженно вышел в финал. У нас не было установки быть активнее в первые 15 минут. Позже соперник заработал пенальти, но не использовал его, так что без доли везения для нас не обошлось. В перерыве тренер призвал нас успокоиться, играть в свой футбол, подсказал пару нюансов, после чего мы вышли и выиграли матч. Впереди два важных матча чемпионата, так что о финале пока не думаем. Рано расслабляться, хоть команда и побеждает, эмоциональный фон – супер, но соперники не дремлют. Дома нужно регулярно набирать очки", - приводит слова Фидлера "Спорт-Экспресс".
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