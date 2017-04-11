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СМИ: "Зенит" уволит Луческу, если команда проиграет "Спартаку"

Если "Зенит" проиграет "Спартаку" в ближайшем туре чемпионата страны, руководство петербуржцев рассмотрит вариант с отставкой главного тренера команды Мирчи Луческу, сообщает ФАН.

В руководстве недовольны не только результатами команды, но и тем, что конфликт между Луческу и игроками фактически стал открытым. Кроме того, в случае поражения от красно-белых, "Зенит" рискует осложнить себе жизнь в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов, что автоматически усложняет финансовое положение клуба в условиях фейр-плей. По словам источника, румынский наставник уже проинформирован о ситуации.
Теги: Луческу Зенит Спартак
Сегодня, 16:06
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№54 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:20) #
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online

Цитата: Mitrich
Надо до игры снимать. За этого тренера никто видимо кроме Жулиано жопу рвать не будет. А Жулиано сейчас не впечатляет, если сказать помягче. Так что ничего хорошего я не жду от игры с мясными.

Его не снимут , это мясная истерика очень заразна, поскольку штамм этого постоянно мутирующего , хм, гриппа не поддается уничтожению, будь осторожен. Ну а насчет , что жопу рвать за тренера, ну фиг знает, поживем-увидим .За Спала тоже особо не рвали некоторые. Надо не рвать а профессионально показать свои качества на поле.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№53 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:18) #
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online

Цитата: Стратег
Заметь, новость про Зенит и источник ваш, при чём тут москвичи?

Прокрались. Накинувшись голубой попоной.
Регистрация: 3.03.2007
№52 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 17:18) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ssskkkbbb
Цитата: капля никотина
Чудно. Поможем нашим четвероногим питерским друзьям избавиться от Цыги

Главное что не до. Порвем на кучу плюшевых бомжей, ломтями настругаем, кудрявой стружкой.


— Скажи мне, милый ребёнок, в каком ухе у меня хрюкает? — В левом. — А вот и не угадал. У меня хрюкает в обоих ухах. "Малыш и Карлсон"

smirk Да уж, веселиться последнее время Михаил и так и эдак, изгаляется, всю свою энергию и таланты пустил, наверное, для унижения наших болел, пусть оторвется и , может быть, самооценку чуток повысит вместе с настроением. Как там говорится... "...твоя неделя". grinning
Регистрация: 9.11.2010
№51 Написал: debil (Сегодня, 17:13) #
  • -1
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online

Смотрю сейчас барса псж и смеюсь росс чемп судьивсе заряжено интересно сколько бабок срубили родня судей которые поставили на барсу .ну а кого мы в лигу чемп. Поствим разобраный зенит . Пусть лучше 2 брата цска и спартак
Регистрация: 30.06.2016
№50 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Поражение будет выглядеть как проявление чувств Доброй Воли со стороны проигравших и БЛАГОСЛАВЕНИЕ на ТИТУЛ .


--------------------
Заведу свинью-хавронью.
Назову её Спартак.
В День Победы - в честь Героев,
Заколю её в пятак!!!
Регистрация: 3.06.2012
№49 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:08) #
  • +4
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ssskkkbbb
нормально для москвичей - "говновброс" перед важной игрой

Заметь, новость про Зенит и источник ваш, при чём тут москвичи?
Регистрация: 29.10.2010
№48 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:08) #
  • +2
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вобщем шансы 50 на 50, ждем матча
Регистрация: 7.12.2016
№47 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 17:07) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр Тула
А ничья в этом матче для зенита сродни поражению!

Для нас тоже к сожалению. Чтобы спам не стал чемпионом необходимо, чтобы ЦСКА и Зенит обыграли его в личных встречах
Регистрация: 18.03.2017
№46 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 17:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
если будем без нападающих играть- зениту фора laughing

Так и не знаешь, что лучше, возможный выигрыш (и то не факт, скорее всего) у Спартака без ваших напов и дальше руководство румыном, или проигрыш Спартаку и его отставка... ну а дальше что? И очков не будет, и новый тренер уж не знаю, что сможет вытрясти из нынешних наших ходоков полянных.
Регистрация: 9.11.2010
№45 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:01) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Чудно. Поможем нашим четвероногим питерским друзьям избавиться от Цыги

Главное что не до. Порвем на кучу плюшевых бомжей, ломтями настругаем, кудрявой стружкой.


— Скажи мне, милый ребёнок, в каком ухе у меня хрюкает? — В левом. — А вот и не угадал. У меня хрюкает в обоих ухах. "Малыш и Карлсон"


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№44 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:59) #
  • +2
  •  (2)

Зря информацию слили. Теперь Зенит проиграет
Регистрация: 23.09.2008
№43 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:54) #
  • +2
  •  (4)

если будем без нападающих играть- зениту фора laughing
Регистрация: 7.12.2016
№42 Написал: anonymous (Сегодня, 16:53) #
  • +1
  •  (3)

а Зенит и проиграет, макисмум ничейка светит, даги Зеню гоняли как овец, а тут Спам сверхмотивированный
Регистрация: 8.01.2017
№41 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:53) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Цитата: 4 звезды
а рук-во будет стимулировать игроков?

молло уже стимулирует кокорина(см.фото выкладывали) joy на подходе дзюба, следующий лодыгин.. laughing

а я все думаю..что они после перехода молло ходить по полю пешком стали.. в раскорячку ходят joy

У Спартака опыт-то большой, по этой части - ваша-то "девочка" сколько занималась стимулированием спартаковцев... ходили-бродили по полю столько лет, пока "она" не устала от однообразия и не слилась в другое место. Совершенно понятен этот ваш коммент smirk
Регистрация: 9.11.2010
№40 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (5)
online

руки прочь от Бердыева
Регистрация: 20.04.2016
№39 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Что-то бомжи лапки подняли к верху уже. Епана мама. 8 туров еще впереди! На кону еще 24 очка! А вы все сопли распустили, сезон провален и тп. Начиная с Спартака Зенит все свои 8 матча выигрывает и он гарантированно чемпион! Вчера Мутко не зря собирал судейский корпус в полном комплекте. Он там раздал правильные инструкци. Что вы ссыте ?! Все будет для вас хорошо, бомжата.

вижь фишка такая,даже если у мяса выиграем,а потом от такой эйфории начнется полный просер,то мудко тут не поможет отвечаю,а если мясо выиграет,то ну цыгану тогда надо будет сразу пинка давать
Регистрация: 3.02.2011
№38 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 16:50) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Надо до игры снимать. За этого тренера никто видимо кроме Жулиано жопу рвать не будет. А Жулиано сейчас не впечатляет, если сказать помягче. Так что ничего хорошего я не жду от игры с мясными.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№37 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 16:49) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Там вроде Кержаковед стал у бровки бегать под тренера. Мобыть его на концовку сезона поставят.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№36 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:49) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
А вы все сопли распустили, сезон провален и тп

не, Серый, не так...румына взяли под ЛЕ, типа прожжённый боец на этом фронте и кубок ЛЕ можно считать уже у нас в кармане. Ведь Зенит Великолепный, в отличие от лузерского Спартака, в первую очередь ориентируется на европейские кубки, а не первое место в ЧР уже неудача.

После того как бездарно слились в Европе сезон уже можно считать провальным, а у болельщиков и руководства вопрос о чемпионстве Зенита не вызывал никаких сомнений, но... тут вдруг все увидели какую-то непонятную беспомощность тренера, его жалкие отмазки и нытьё, плюс отсутствие игры при весьма сильном составе...вот в чём вопрос...Здоров!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№35 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:48) #
  • +2
  •  (16)
online

Чудно. Поможем нашим четвероногим питерским друзьям избавиться от Цыги

Главное что не до. Порвем на кучу плюшевых бомжей, ломтями настругаем, кудрявой стружкой.
Регистрация: 3.03.2007
№34 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:47) #
  • -10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Цитата: yuri
Свинина , господа обжаренная в собственном соку , 15 лет особой выдержки в невыносимых условиях

вам бомжам только и остается тухляк хавать 15 лет выдержки, так как впереди - пустота ... цалаговы да луневы .... и жесткая экономия бюджетных денег )) а Спартак смотрит в светлое будущие, но не забывает о своей великой истории !!

Сегодня, часом, шарики не надували в обратную сторону? Кто вам наплел, что у Зенита нет истории? Слишком переНадулись, товарищ. flushed
Регистрация: 9.11.2010
№33 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:44) #
  • +7
  •  (11)
online

Светлый праздник не за горами! Надеюсь, на прощание "Спартак" покрасит Мистеру яйца в красный цвет. А если, вдруг, и не получится покрасить - не беда. Покрасят другие.
Регистрация: 30.08.2008
№32 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:44) #
  • +5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
а рук-во будет стимулировать игроков?

молло уже стимулирует кокорина(см.фото выкладывали) joy на подходе дзюба, следующий лодыгин.. laughing

а я все думаю..что они после перехода молло ходить по полю пешком стали.. в раскорячку ходят joy
Регистрация: 22.05.2015
№31 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:44) #
  • -9
  •  (11)
online

Цитата: pensioner
Убогий.
Вы то сколько после 80-х мариновались?
Не напомнить?

Так это и хорошо. кто говорит что плохо? 2 Кубка хрустальных, неужели стоят вороха газетной шелухи?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№30 Написал: Батька (Сегодня, 16:44) #
  • +3
  •  (13)

Цитата: yuri
Свинина , господа обжаренная в собственном соку , 15 лет особой выдержки в невыносимых условиях

вам бомжам только и остается тухляк хавать 15 лет выдержки, так как впереди - пустота ... цалаговы да луневы .... и жесткая экономия бюджетных денег )) а Спартак смотрит в светлое будущие, но не забывает о своей великой истории !!
Регистрация: 9.09.2016
№29 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:43) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Что-то бомжи лапки подняли к верху уже. Епана мама. 8 туров еще впереди! На кону еще 24 очка! А вы все сопли распустили, сезон провален и тп. Начиная с Спартака Зенит все свои 8 матча выигрывает и он гарантированно чемпион! Вчера Мутко не зря собирал судейский корпус в полном комплекте. Он там раздал правильные инструкци. Что вы ссыте ?! Все будет для вас хорошо, бомжата.

Говорите так, потому как чувствуете, что у Мудка другая теперь задача... А что если так и будет, как говорите, и все для нас будет хорошо... зассыте ведь, мясята. smirk
Регистрация: 9.11.2010
№28 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:40) #
  • +2
  •  (10)

а рук-во будет стимулировать игроков? satisfied
Регистрация: 7.12.2016
№27 Написал: pensioner Пермский край (Сегодня, 16:37) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
у нас тупое руководство. оно не читает газеты , поскольку не умеет может и хорошо. аппеттит можно испортить себе. а это никак нельзя. Свинина , господа обжаренная в собственном соку , 15 лет особой выдержки в невыносимых условиях. Стейк так называемый. А тут газеты.


Убогий.
Вы то сколько после 80-х мариновались?
Не напомнить?
Регистрация: 17.01.2011
№26 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:36) #
  • -1
  •  (17)

Что-то бомжи лапки подняли к верху уже. Епана мама. 8 туров еще впереди! На кону еще 24 очка! А вы все сопли распустили, сезон провален и тп. Начиная с Спартака Зенит все свои 8 матча выигрывает и он гарантированно чемпион! Вчера Мутко не зря собирал судейский корпус в полном комплекте. Он там раздал правильные инструкци. Что вы ссыте ?! Все будет для вас хорошо, бомжата.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№25 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:34) #
  • -1
  •  (9)

Цитата: бородач
и футбол несомненно поднимется..

так вы и так из пердива вылезаете smiley
Регистрация: 7.12.2016
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