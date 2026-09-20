"Реал" сообщил о травме футболиста после игры с "Атлетико"

Федерико Вальверде получил повреждение в мадридском дерби с "Атлетико".
Фото: Getty Images
После поражения "Реала" со счётом 1:2 уругвайскому полузащитнику диагностировали травму левой лодыжки, сообщила пресс-служба клуба.

Повреждение Вальверде получил ещё в первом тайме. На 45-й минуте Ли Кан Ин наступил ему на лодыжку в борьбе за мяч, однако футболист "Реала" продолжил встречу и отыграл все 90 минут.

В ближайшее время хавбеку предстоит дополнительное обследование, после которого должны определиться точные сроки возвращения. По информации журналиста Гильермо Раи, Вальверде может пропустить от двух до трёх недель.

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