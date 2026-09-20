Автобус с болельщиками "Селтика" загорелся после матча с "Рейнджерс"

После дерби с "Рейнджерс" возле стадиона "Селтик Парк" в Глазго загорелся автобус с болельщиками "Селтика".
Фото: Getty Images
Возгорание началось в задней части автобуса, когда тот уже отъезжал от арены. Пассажиров успели эвакуировать, а к месту происшествия прибыли два пожарных расчёта. Повреждённое транспортное средство впоследствии увезли на эвакуаторе.

- Автобус эвакуирован, и мы работаем с соответствующими органами, чтобы точно установить, что произошло. Причина пожара пока не установлена, поэтому было бы неуместно строить предположения, пока ведется расследование.

Безопасность - наш главный приоритет, и перед принятием каких-либо дальнейших мер будет проведено полное расследование, - говорится в заявлении автобусной компании Scottish Sun.

Инцидент произошёл после матча седьмого тура чемпионата Шотландии. "Селтик" на своём поле уступил "Рейнджерс" со счётом 0:1. Полиция подтвердила отсутствие пострадавших, причины возгорания устанавливаются.

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