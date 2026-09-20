Автобус с болельщиками "Селтика" загорелся после матча с "Рейнджерс"

После дерби с "Рейнджерс" возле стадиона "Селтик Парк" в Глазго загорелся автобус с болельщиками "Селтика".

Фото: Getty Images

Безопасность - наш главный приоритет, и перед принятием каких-либо дальнейших мер будет проведено полное расследование, - говорится в заявлении автобусной компании Scottish Sun.

Возгорание началось в задней части автобуса, когда тот уже отъезжал от арены. Пассажиров успели эвакуировать, а к месту происшествия прибыли два пожарных расчёта. Повреждённое транспортное средство впоследствии увезли на эвакуаторе.- Автобус эвакуирован, и мы работаем с соответствующими органами, чтобы точно установить, что произошло. Причина пожара пока не установлена, поэтому было бы неуместно строить предположения, пока ведется расследование.Инцидент произошёл после матча седьмого тура чемпионата Шотландии. "Селтик" на своём поле уступил "Рейнджерс" со счётом 0:1. Полиция подтвердила отсутствие пострадавших, причины возгорания устанавливаются.