Автобус с болельщиками "Селтика" загорелся после матча с "Рейнджерс"

- Автобус эвакуирован, и мы работаем с соответствующими органами, чтобы точно установить, что произошло. Причина пожара пока не установлена, поэтому было бы неуместно строить предположения, пока ведется расследование.
Безопасность - наш главный приоритет, и перед принятием каких-либо дальнейших мер будет проведено полное расследование, - говорится в заявлении автобусной компании Scottish Sun.
Инцидент произошёл после матча седьмого тура чемпионата Шотландии. "Селтик" на своём поле уступил "Рейнджерс" со счётом 0:1. Полиция подтвердила отсутствие пострадавших, причины возгорания устанавливаются.