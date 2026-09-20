Симеоне ответил Моуринью после дерби: нельзя терять уважение к арбитрам

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Иногда все складывается в твою пользу, а иногда нет, - сказал Симеоне на пресс-конференции.

Наставник хозяев призвал уважительно относиться к работе судей вне зависимости от результатов и статуса тренера.- Нельзя терять уважение к арбитрам. Независимо от того, насколько ты знаменит, как Моуринью... Мы должны проявлять уважение.После игры Моуринью принёс на пресс-конференцию распечатки спорных эпизодов и раскритиковал судейство. "Реал" с 52-й минуты играл вдесятером после прямой красной карточки Дина Хёйсена. По итогам семи туров "Атлетико" набрал 16 очков и занимает второе место, а "Реал" с 15 баллами идёт четвёртым.