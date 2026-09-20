Мостовой призвал не делать выводов по первым матчам Батракова за "Галатасарай"

- Критика Батракова имеет место, потому что в футбол везде играют по одинаковым правилам. Почему когда Батраков вышел в одной из первых игр за "Галатасарай" на замену и что-то случайно не сделал, все начали кричать. Я говорю: "Ребят, а что произошло? Что он сделал?" Он ничего не сделал.
Вышел на замену и два раза своему отдал пас. Мы же видим, с чем все сталкиваются. Есть сложности, это тяжело, поэтому у Батракова сейчас шикарная возможность себя показывать, - цитирует Мостового "Чемпионат".
В последнем матче чемпионата Турции Батраков появился на поле на 68-й минуте встречи с "Трабзонспором". "Галатасарай" потерпел крупное поражение со счётом 0:4 и после шести туров набрал 13 очков.