Гунько рассказал, какого футболиста не хватает нынешнему "Спартаку"

Дмитрий Гунько рассказал, какого типа футболиста, по его мнению, не хватает нынешнему "Спартаку".
Фото: ФК "Спартак"
Бывший тренер красно-белых вспомнил бразильского полузащитника Алекса.

- Кого не хватает? Ключевое - это отсутствие Барко.

Вообще "Спартаку" не хватает такого футболиста, каким был Алекс, который может отдать передачу и решить эпизод нестандартными ходами, - цитирует Гунько Metaratings.ru.

Барко из-за болезни пропустил несколько встреч, но уже вернулся на поле. В матче девятого тура с "Факелом" аргентинец появился на замену, а "Спартак" одержал победу со счётом 1:0. Москвичи набрали 19 очков и занимают второе место в РПЛ. Следующим соперником красно-белых станут "Крылья Советов".

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