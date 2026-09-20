Гунько рассказал, какого футболиста не хватает нынешнему "Спартаку"

- Кого не хватает? Ключевое - это отсутствие Барко.
Вообще "Спартаку" не хватает такого футболиста, каким был Алекс, который может отдать передачу и решить эпизод нестандартными ходами, - цитирует Гунько Metaratings.ru.
Барко из-за болезни пропустил несколько встреч, но уже вернулся на поле. В матче девятого тура с "Факелом" аргентинец появился на замену, а "Спартак" одержал победу со счётом 1:0. Москвичи набрали 19 очков и занимают второе место в РПЛ. Следующим соперником красно-белых станут "Крылья Советов".