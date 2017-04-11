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Роман Павлюченко: перенос финала Кубка России стал бы глупостью

Форвард "Урала" Роман Павлюченко считает, что Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига приняли правильное решение, оставив текущую дату финала Кубка России.

"РФС и РФПЛ приняли справедливое решение, перенос стал бы глупостью. Я знаю, что болельщики "Урала" уже купили билеты на самолет, забронировали отели, кто бы им все это вернул? Дата была известна еще месяц назад, ладно, если бы только вчера объявили", - цитирует Павлюченко ТАСС.
Теги: Павлюченко Урал Локомотив
Вчера, 22:42
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