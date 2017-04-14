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Сергей Белоголовцев: "Спартак" постарается подавить "Зенит", который находится не в лучшей форме

Популярный телеведущий, актер и болельщик "Спартака" Сергей Белоголовцев уверен, что красно-белые в матче 23-го тура чемпионата России одержат победу над "Зенитом".

"Я уверен, что "Спартак" одержит победу со счетом 2:0. Думаю, Массимо Каррера решит играть первым номером, и мы увидим атакующий вариант в исполнении красно-белых. Спартаковцы находятся в отличных психологических и физических кондициях. Мне кажется, наш прекрасный итальянский тренер будет пытаться подавить "Зенит", который, на мой взгляд, сейчас находится не в лучшей форме. Насколько понимаю, у питерцев имеются внутренние противоречия между игроками и тренерами, что, конечно, красно-белым на руку", - цитирует актёра "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 21:37
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(3)
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Ещё б чуток повертеть бы надо,

дык в воскресенье! blush


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
Бэндеровец, закрыл бы свой рот

Сегодня много разговоров на тему, "а есть ли в спартаке адекваты?" Хоть вопрос и риторический, но вот как раз Белоголовцев к ним относится, в отличии от барана Назарова.

Цитата: utekay
мы таких "давителей" на кую вертели

Так довертелись. что устал он, бедняга, за десять лет. Ещё б чуток повертеть бы надо, конечно.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Смотрящий
Доктор Шац?
Тот, что наш последний шанс?
Второй этаж, четвёртый кабинет! wink

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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
А где переобутый Шац?


Доктор Шац?
Тот, что наш последний шанс?
Второй этаж, четвёртый кабинет! wink


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№10 Написал: скальп (Сегодня, 22:10) #
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online

Цитата: utekay
мы таких "давителей" на кую вертели

а мы таких щеглов joy

Цитата: Visio
Бэндеровец, закрыл бы свой рот

где ты здесь увидел хоть слово про Дзюбу,Тимощука и Луческу?
Регистрация: 24.12.2016
№9 Написал: Gypsy (Сегодня, 22:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
А где переобутый Шац?

Учитывая, что он попал к нацикам, возглавляемым Толей-АТО и львовским рагулем - уже, поди, в газенвагене

Цитата: Visio
Бэндеровец, закрыл бы свой рот

Как ты неуважительно к вашим тренерам


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№8 Написал: Распутин (Сегодня, 22:02) #
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Цитата: Visio
Бэндеровец, закрыл бы свой рот

придурок.. ты бы хоть узнал как его фамилия правильно пишется... жертва эгэгэ....
Регистрация: 2.04.2017
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Бэндеровец, закрыл бы свой рот
Регистрация: 17.05.2015
№6 Написал: Распутин (Сегодня, 21:56) #
  • +1
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utekay,
ты что ли вертел... толстожопый диванный глор....
Регистрация: 2.04.2017
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
мы таких "давителей" на кую вертели


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:53) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
А где переобутый Шац?


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:50) #
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Спартак выиграет а Дзюбу ждет очень"теплый" прием! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: Gypsy (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А что с ними. паразитами, еще делать? Давить, как тараканов!


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Цыганке с картами дорога дальняя :)))
Регистрация: 12.04.2017
№1 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 21:39) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Дружбан Рейнгольда....
Регистрация: 15.03.2009
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