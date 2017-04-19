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Президент "Оренбурга": о сроках восстановления Михаила Кержаков пока ничего не ясно

Президент "Оренбурга" Василий Столыпин сообщил, что вратарь Михаил Кержаков продолжает восстановление от травмы, однако о сроках восстановления футболиста на данный момент не известно.

"У Михаила Кержакова травма колена, и сейчас он занимается лечением. По срокам восстановления пока ничего не ясно, но мы надеемся, что скоро он вернётся", - цитирует Столыпина "Чемпионат.сом".
Теги: Столыпин Кержаков М. Оренбург
Сегодня, 01:26
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