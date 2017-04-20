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Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире
Заместитель главы комитета по этике РФС Владимир Пильгуй заявил, что экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий мог принести извинения перед арбитрами во время работы в качестве эксперта на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" — "Ювентус" (0:0).
15 февраля Слуцкому было рекомендовано организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за свои высказывания. 45-летний специалист в одной из телевизионных программ в прошлом году сказал, в частности, что, если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр. Комитет по этике уже несколько недель не может связаться со Слуцким, чтобы донести своё решение по его делу.
"Считаю, что тема с извинениями Леонида Слуцкого за высказывание в адрес арбитров не настолько принципиальна. Это вопрос этики. Да, было не совсем корректное высказывание в адрес судей, к тому же на детской передаче. Но мы же не следственный комитет, чтобы ловить и принуждать. Однажды собрались, обсудили этот вопрос и то – по заявлению судей на имя Мутко. Виталий Леонтьевич поручил комитету по этике с этим разобраться. Комитет по этике рекомендовал Леониду Викторовичу извиниться, на этом наши возможности ограничились. Если Слуцкий захочет, то сделает это сам. Вчера, комментируя ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, у Слуцкого была отличная возможность принести извинения. На мой взгляд, это было бы самым приемлемым вариантом. Но это уже от человека зависит", - цитирует Пильгуя "Чемпионат.сом".
15 февраля Слуцкому было рекомендовано организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за свои высказывания. 45-летний специалист в одной из телевизионных программ в прошлом году сказал, в частности, что, если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр. Комитет по этике уже несколько недель не может связаться со Слуцким, чтобы донести своё решение по его делу.
"Считаю, что тема с извинениями Леонида Слуцкого за высказывание в адрес арбитров не настолько принципиальна. Это вопрос этики. Да, было не совсем корректное высказывание в адрес судей, к тому же на детской передаче. Но мы же не следственный комитет, чтобы ловить и принуждать. Однажды собрались, обсудили этот вопрос и то – по заявлению судей на имя Мутко. Виталий Леонтьевич поручил комитету по этике с этим разобраться. Комитет по этике рекомендовал Леониду Викторовичу извиниться, на этом наши возможности ограничились. Если Слуцкий захочет, то сделает это сам. Вчера, комментируя ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, у Слуцкого была отличная возможность принести извинения. На мой взгляд, это было бы самым приемлемым вариантом. Но это уже от человека зависит", - цитирует Пильгуя "Чемпионат.сом".
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