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Владимир Пильгуй: у Слуцкого была отличная возможность извиниться перед арбитрами в эфире

Заместитель главы комитета по этике РФС Владимир Пильгуй заявил, что экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий мог принести извинения перед арбитрами во время работы в качестве эксперта на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" — "Ювентус" (0:0).

15 февраля Слуцкому было рекомендовано организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за свои высказывания. 45-летний специалист в одной из телевизионных программ в прошлом году сказал, в частности, что, если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр. Комитет по этике уже несколько недель не может связаться со Слуцким, чтобы донести своё решение по его делу.

"Считаю, что тема с извинениями Леонида Слуцкого за высказывание в адрес арбитров не настолько принципиальна. Это вопрос этики. Да, было не совсем корректное высказывание в адрес судей, к тому же на детской передаче. Но мы же не следственный комитет, чтобы ловить и принуждать. Однажды собрались, обсудили этот вопрос и то – по заявлению судей на имя Мутко. Виталий Леонтьевич поручил комитету по этике с этим разобраться. Комитет по этике рекомендовал Леониду Викторовичу извиниться, на этом наши возможности ограничились. Если Слуцкий захочет, то сделает это сам. Вчера, комментируя ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, у Слуцкого была отличная возможность принести извинения. На мой взгляд, это было бы самым приемлемым вариантом. Но это уже от человека зависит", - цитирует Пильгуя "Чемпионат.сом".
Теги: Пильгуй Слуцкий
Сегодня, 16:53
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№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:28) #
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online

Бегемот видимо наступил им на больную мозоль. Этих сволочей надо жечь на погре-бальных кострах, какое тут извиняться.Хотя бегемот мог бы извиниться формально, как они любят. Цензура, господа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: zenit47
Но мы же не следственный комитет, чтобы ловить и принуждать. Однажды собрались, обсудили этот вопрос и то – по заявлению судей на имя Мутко. Виталий Леонтьевич поручил комитету по этике с этим разобраться. Комитет по этике рекомендовал Леониду Викторовичу извиниться, на этом наши возможности ограничились

Зачем тогда этот комитет нужен?

а зачем нам столько дармоедов в думе?
суть то одна


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 17:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Но мы же не следственный комитет, чтобы ловить и принуждать. Однажды собрались, обсудили этот вопрос и то – по заявлению судей на имя Мутко. Виталий Леонтьевич поручил комитету по этике с этим разобраться. Комитет по этике рекомендовал Леониду Викторовичу извиниться, на этом наши возможности ограничились

Зачем тогда этот комитет нужен?
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: подозрительный тип (Сегодня, 17:21) #
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  •  (7)
online

За что извиняться,за правду?
Регистрация: 18.08.2011
№2 Написал: Bang-bang (Сегодня, 17:09) #
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sparwik53,
для какого накуй приличия? Эти мрази извиняются за свои ошибки перед ним? Нет. Вот и пошли накуй.

Если бы Слуцкий считал себя действительно виноватым, то поверь - он бы давно уже нашёл способ извиниться.
Регистрация: 22.03.2017
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пожалейте " выжатого" ЛВС, не до извинений было, а для приличия надо бы повиниться, вроде не грубый ,тактичный человек.
Регистрация: 20.03.2014
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