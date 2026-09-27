Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Уфа
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
Шинник
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Литва
16:00
АзербайджанНе начат
Австрия
19:00
КосовоНе начат
Дания
19:00
УэльсНе начат
Сербия
19:00
НидерландыНе начат
Гибралтар
19:00
АндорраНе начат
Норвегия
21:45
ПортугалияНе начат
Израиль
21:45
ИрландияНе начат
Германия
21:45
ГрецияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Земун
13:00
РодинаНе начат
Шанхай Шэньхуа
15:00
ЗенитНе начат
ЦСКА
15:00
Нижний НовгородНе начат
Партизан
16:00
РодинаНе начат
Краснодар
17:00
ФК 10Не начат

У игрока "Зенита" больше всего успешных обводок в 9 стартовых турах РПЛ. Он сыграл в 7 матчах

Стал известен текущий лидер чемпионата России по удачным обводкам.
Фото: ФК "Зенит"
У крайнего нападающего "Зенита" Луиса Энрике больше всего успешных обводок за прошедшие девять туров - 30. Об этом информирует пресс-служба Российской Превьер-Лиги.

Таким образом 25-летний бразилец, который сыграл в этом чемпионате в 7 матчах, опережает нападающего тольяттинского "Акрона" Жилсона Беншимола (28), вингера махачкалинского "Динамо" Даниила Лесового (26), полузащитника грозненского "Ахмата" Эгаша Касинтуру (25) и хавбека московского "Локомотива" Сергея Бабкина (23).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится