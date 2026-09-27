У крайнего нападающего "Зенита" Луиса Энрике больше всего успешных обводок за прошедшие девять туров - 30. Об этом информирует пресс-служба Российской Превьер-Лиги.
Таким образом 25-летний бразилец, который сыграл в этом чемпионате в 7 матчах, опережает нападающего тольяттинского "Акрона" Жилсона Беншимола (28), вингера махачкалинского "Динамо" Даниила Лесового (26), полузащитника грозненского "Ахмата" Эгаша Касинтуру (25) и хавбека московского "Локомотива" Сергея Бабкина (23).
У игрока "Зенита" больше всего успешных обводок в 9 стартовых турах РПЛ. Он сыграл в 7 матчах
Стал известен текущий лидер чемпионата России по удачным обводкам.
Фото: ФК "Зенит"