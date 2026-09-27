"Свою работу Альба делал великолепно". Семин - об увольнении главного тренера "Ростова"

"Альба свою работу делал очень хорошо, великолепно. В "Ростове" воспитывалось много молодых игроков, которые в дальнейшем играли в сборной. Он тренер высокой квалификации.
Я видел его работу. Дай бог, чтобы каждый тренер оставлял после себя такую плеяду хороших игроков, которых он многому научил", - сказал Семин.
В пятницу, 25 сентября, футбольный клуб "Ростов" официально сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Джонатаном Альбой. 44-летний испанский специалист пришел в штаб южан в 2018 году в качестве тренера-аналитика. В феврале прошлого года он возглавил ростовчан после ухода Валерия Карпина.
Вчера, 26 сентября, стало известно, что новым главным тренером "Ростова" назначен Дмитрий Кириченко. В его тренерский штаб войдут Антон Рогочий и Александр Гацкан, которые ранее трудулись в структуре клуба.
Источник: "СЭ"