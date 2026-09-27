"Свою работу Альба делал великолепно". Семин - об увольнении главного тренера "Ростова"

Экс-наставник "Ростова" Юрий Семин отреагировал на уход Джонатана Альбы с поста главного тренера желто-синих.

Фото: ФК "Ростов"

"Альба свою работу делал очень хорошо, великолепно. В "Ростове" воспитывалось много молодых игроков, которые в дальнейшем играли в сборной. Он тренер высокой квалификации.