"Я уже учил русский язык". Игрок сборной Мексики - о несостоявшемся переходе в "Спартак"

"Да, много говорили о том, что я могу уехать в Россию. На самом деле я уже учил русский язык (смеется).
Нет, думаю, это были просто слухи. Не знаю, говорил ли мой агент с "Гвадалахарой" или "Спартак" обращался в "Гвадалахару", не знаю", - цитирует Альварадо Informador.
По данным СМИ, минувшим летом московский "Спартак" предлагал за 28-летнего мексиканца около 10 миллионов евро, однако трансфер не состоялся.
В этом сезоне крайний нападающий провел за команду 9 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.