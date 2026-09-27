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"Я уже учил русский язык". Игрок сборной Мексики - о несостоявшемся переходе в "Спартак"

Вингер "Гвадалахары" и сборной Мексики Роберто Альварадо рассказал о несостоявшемся этим летом трансфере в московский "Спартак".
Фото: Getty Images
"Да, много говорили о том, что я могу уехать в Россию. На самом деле я уже учил русский язык (смеется).

Нет, думаю, это были просто слухи. Не знаю, говорил ли мой агент с "Гвадалахарой" или "Спартак" обращался в "Гвадалахару", не знаю", - цитирует Альварадо Informador.

По данным СМИ, минувшим летом московский "Спартак" предлагал за 28-летнего мексиканца около 10 миллионов евро, однако трансфер не состоялся.

В этом сезоне крайний нападающий провел за команду 9 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

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