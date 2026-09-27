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Агент Чавеса, у которого остался год по контракту, высказался о будущем игрока в "Динамо"

Клаудио Курти, представитель хавбека "Динамо" Луиса Чавеса, ответил на вопрос о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
"У Чавеса остается еще несколько месяцев по действующему контракту. Сейчас мы ждем от "Динамо" предложения о продлении. На данный момент переговоров по новому соглашению нет.

Да, он хочет остаться, но все будет зависеть от предложения клуба", - сказал агент.

Опорный полузащитник сборной Мексики Луис Чавес выступает за московское "Динамо" с лета 2023 года. Нынешний контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2027-го. В текущем сезоне хавбек принял участие в 8 матчах за команду в РПЛ и Кубке России, в которых провел на поле 408 минут и не отличился результативными действиями.

Источник: Sport24

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