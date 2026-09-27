Агент Чавеса, у которого остался год по контракту, высказался о будущем игрока в "Динамо"

"У Чавеса остается еще несколько месяцев по действующему контракту. Сейчас мы ждем от "Динамо" предложения о продлении. На данный момент переговоров по новому соглашению нет.
Да, он хочет остаться, но все будет зависеть от предложения клуба", - сказал агент.
Опорный полузащитник сборной Мексики Луис Чавес выступает за московское "Динамо" с лета 2023 года. Нынешний контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2027-го. В текущем сезоне хавбек принял участие в 8 матчах за команду в РПЛ и Кубке России, в которых провел на поле 408 минут и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24