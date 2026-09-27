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Владелец "Родины" готов был послать самолет за ушедшим из "Ростова" Альбой - источник

Джонатан Альба может возглавить московский клуб.
Фото: ФК "Ростов"
Как утверждает источник, владелец Родины Сергей Ломакин готов был послать самолет за бывшим главным тренером "Ростова" Джонатаном Альбой. Однако, как сообщается, испанский специалист отказался лететь в Сербию, где столичная команда проводит сбор, из-за обязательств перед сборной России.

Отмечается, что вчера стороны провели видеосозвон. Тема финансовых условий пока не поднималась.

Напомним, об ухольнении Альбы "Ростов" объявил в минувшую пятницу, 25 сентября. 44-летний испанец также занимает пост тренера-аналитика в национальной сборной.

Источник: журналист Иван Карпов

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