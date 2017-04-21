Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Шамиль Газизов: нужно ли было удалять Акинфеева? Интересно, что скажет судейский комитет

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 24-го тура чемпионата России не стал комментировать судейские решения в этой встрече.

"Как можно оценивать матч, когда счет 2:0 не в нашу пользу? Неприятно, что дома мы проигрываем уже не первую игру, поэтому оценю ее как плохую для нас. Мы должны быть более результативными. Мы не забиваем пенальти, это говорит о том, что мы психологически не готовы к таким моментам, будем работать над этим компонентом.

Нужно ли было удалять Акинфеева? Это пускай оценивает судейский комитет, интересно, что они скажут. Если бы мы играли с другой командой, не знаю, какое решение принял бы судья. Не мое дело это комментировать, нам дали пробить пенальти, судья давал бороться, давал играть", - цитирует Газизова ТАСС.
Теги: Газизов Уфа Акинфеев ЦСКА
Вчера, 23:04
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Sidhe (Вчера, 23:29) #
  • 0
  •  (2)

Да опять скажет, что Рафик - неуиновен. Рукопожат ведь


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.