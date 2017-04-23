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Михаил Боярский: справедливы ли удаления у "Урала"? Пусть решат специалисты

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал победу "Зенита" в матче против "Урала" (2:0) в 24-м туре чемпионата России.

"Я был очень взволнован тем, что пришлось быть диктором. Но, судя по комментариям болельщиков, игра могла быть лучше. Однако "Урал" проявил себя максимально агрессивно, несмотря на то, что команда была ранена. А справедливо или нет – пусть решают специалисты", - цитирует Боярского ТАСС.
Теги: Боярский Зенит Урал
Сегодня, 22:03
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(8)
№9 Написал: Эдуард Гиндин (Сегодня, 23:00) #
  • +3
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Этот мушкетер всегда был с гнильцой.
Видел же, как УРАЛ убивают и мюллер хлопает,
но все же хамелеонит...)))
Регистрация: 31.12.2015
№8 Написал: Sidhe (Сегодня, 23:00) #
  • +2
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online

Цитата: sanyapytilin
Выскажи своё мнение, просто выскажи, и всё..

Вот-вот. Дураком он вроде не был, матч он видел, а за мнение от него, идущее в разрез с политикой партии официальной... Кто его осудит, он же памятник, типа так.
Тут интересно, куда делись трибуны, Урал поддерживавшие, кстати...


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:58) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Позиция проститутки...
Выскажи своё мнение, просто выскажи, и всё...

Цитата: Hitman
двустволка,сгнил как и его шляпа


Именно.
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: pensioner Пермский край (Сегодня, 22:54) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выгонки судейка хоть одного бомжа вот бы спецов повылазило. Гы.
Регистрация: 17.01.2011
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:38) #
  • +1
  •  (7)
online

Ну понятно. Под бомжешляпой гуляют знаменитые питерские сквозняки, скоро от того, что в уши надуло - начнут выпадать глаза, а потом из корюшкорезки понесется текст радиоорлов. "Грустно, девицы". Хорошо хоть Майк Науменко до таких "уважаемых болельщиков" им любимого клуба - не дожил. Хотя ему, как говорили, именно они не дожить и помогли

Цитата: Hitman
сгнил

wink


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: Apant1 (Сегодня, 22:30) #
  • +1
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Да что бы не решили специалисты, что это изменит? А вот мнение обычных людей со временем может набрать критическую массу и вдруг, хоть что то изменится в лучшую сторону, не приятно когда мои земляки так тупо соскакивают с вопроса, малодушно это, все ведь всё видят
Регистрация: 15.03.2017
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 22:27) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
двустволка,сгнил как и его шляпа
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: zoom РФ (Сегодня, 22:19) #
  • -2
  •  (6)

Михаил Боярский: справедливы ли удаления у "Урала"? Пусть решат решалы.


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№1 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:07) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А если задать вопрос по другому,как ты считаешь если бы такие удаления были у зенита,это были бы справедливые?
Регистрация: 30.07.2014
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