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Михаил Боярский: справедливы ли удаления у "Урала"? Пусть решат специалисты
Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал победу "Зенита" в матче против "Урала" (2:0) в 24-м туре чемпионата России.
"Я был очень взволнован тем, что пришлось быть диктором. Но, судя по комментариям болельщиков, игра могла быть лучше. Однако "Урал" проявил себя максимально агрессивно, несмотря на то, что команда была ранена. А справедливо или нет – пусть решают специалисты", - цитирует Боярского ТАСС.
"Я был очень взволнован тем, что пришлось быть диктором. Но, судя по комментариям болельщиков, игра могла быть лучше. Однако "Урал" проявил себя максимально агрессивно, несмотря на то, что команда была ранена. А справедливо или нет – пусть решают специалисты", - цитирует Боярского ТАСС.
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