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Сергей Горлукович: Еськову вообще нельзя давать судить матчи до конца сезона

Бывший защитник "Спартака" и сборной России Сергей Горлукович высказал свое мнение по поводу судейства Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" (2:0).

"В принципе, можно охарактеризовать одним словом - беспредел! А если расшифровать, то это была предвзятость. Человеку вообще нельзя давать судить матчи до конца сезона. Его надо отстранять! Ведь он такое натворил. Никакого фола со стороны Бикфалви даже близко не было. Еськов спровоцировал такую бурную реакцию игроков "Урала". Там ведь и Дзюбу надо было удалять, а не только Емельянова. В общем, речь идет о предвзятом судействе", - цитирует Горлуковича "Спорт-Экспресс".
Теги: Горлукович Еськов
Сегодня, 18:36
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(12)
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№32 Написал: olegan кениг (Сегодня, 20:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Я куй знает кто он у Вас, тебе виднее.

А у вас у вас кто,пи3даболы и маразматы?
Регистрация: 19.03.2011
№31 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:34) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
Цитата: zen-it
Кто платит тому и лижит!

Лизун? smiley

Я куй знает кто он у Вас, тебе виднее.
Регистрация: 5.04.2017
№30 Написал: olegan кениг (Сегодня, 20:28) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Кто платит тому и лижит!

Лизун? smiley
Регистрация: 19.03.2011
№29 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:24) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Эх, Серёга, ты же для питерских тоже диванный...И похер им твои титулы. Ты ж им не вылизываешь.

Кто платит тому и лижит!
Регистрация: 5.04.2017
№28 Написал: olegan кениг (Сегодня, 20:05) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Как известно, у животных разума нет,

А у такой блЯдины как ты,есть мозг?ты же конченая шаболда!
Регистрация: 19.03.2011
№27 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:04) #
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Цитата: N-52
Горлуковиич - известный костолом, всегда поддержит знакомое ему ремесло. Для него, без сомнения , это выстраданное и любимое им дело,

Да тут из спамовских мало кто в силу возраста игры Горлуковича видел. Это не просто костолом был, а натуральный бандит. Его самого постоянно удаляли, пренепременно, исключительно по беспределу.
А с другой стороны, тут всех можно понять. Одни не хотят в стыковые матчи, другие хотят денег от очередного 4-го места в группе (ну или хотя бы от участия в квалификации), ибо иначе можно будет уже и вообще не скоро в лч попасть. 3-и настолько не верят в свое золото, что очкуют, как суслики. 4-е мечтают о возвращении времен, когда 7 команд из "лучшего города на Земле) и его предместий разыгрывали чемпионат. Всех можно понять.
Регистрация: 12.11.2007
№26 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:59) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
фола со стороны Бикфалви даже близко не было.

Как известно, у животных разума нет, они живут инстинктами. К сожалению, есть немало людей, у которых разум тоже на уровне животных: они не способны переосмысливать информацию, увиденную глазами, а сразу несут то, что заложено было в них природой(в данном случае, свинячьей).


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№25 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:55) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: olegan
Боюсь представить под чем ходит Гена,раз все у него в розовом цвете...

Старый маразмат хоть что то пытается понять, а этот- "не читал, но осуждаю".


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№24 Написал: Vinsat (Сегодня, 19:52) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: genpalagin
Vinsat "Синявый", у ваших даже "плюнуть" нечем было бы, не помоги "рыбий хвост"!!!

"Победителей не судят"Двусмысленно немного,но как есть.


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№23 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:50) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Я-Спартач
в каждом туре питерскому сброду приходится защищать своё обосравшееся достояние)

laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№22 Написал: N-52 (Сегодня, 19:36) #
  • -11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Горлуковиич - известный костолом, всегда поддержит знакомое ему ремесло. Для него, без сомнения , это выстраданное и любимое им дело,
Регистрация: 13.08.2012
№21 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 19:36) #
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
в каждом туре питерскому сброду приходится защищать своё обосравшееся достояние)


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№20 Написал: Didu51 (Сегодня, 19:34) #
  • -8
  •  (10)

толстожопка - вспомни как сам играл - почётное быдло россии
Регистрация: 25.02.2014
№19 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 19:32) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Vinsat "Синявый", у ваших даже "плюнуть" нечем было бы, не помоги "рыбий хвост"!!!
Регистрация: 13.09.2012
№18 Написал: olegan кениг (Сегодня, 19:27) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
С бодуна что ли?

Боюсь представить под чем ходит Гена,раз все у него в розовом цвете...
Регистрация: 19.03.2011
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:23) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Эх, Серёга, ты же для питерских тоже диванный...И похер им твои титулы. Ты ж им не вылизываешь.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:23) #
  • +8
  •  (12)

Дед прав


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№15 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 19:19) #
  • +1
  •  (11)

Диванный
Регистрация: 21.12.2016
№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:17) #
  • -10
  •  (16)

С бодуна что ли?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: karioka NORD (Сегодня, 19:02) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Да убить его накуй! За-ип-ли уже.
Свинина возбужденная!

пуканисто...
Цитата: zen-it
а егоров у Федуна! а че клево. никто сейчас и не обсуждает не поставленный пендаль на руке Комбарове. А вот Еськова да! Сейчас будут мусолить недели три.

https://twitter.com/mvlord/st
atus/856173863725608961/video
/1
Регистрация: 14.08.2009
№12 Написал: урсукляк (Сегодня, 19:01) #
  • -9
  •  (11)

Цитата: zen-it
Да убить его накуй! За-ип-ли уже.
Свинина возбужденная!


Те кто громко тявкает, убить не способны - только вонять безнаказанно

Цитата: ryzpm999
Всегда уважал Сергея. И

Он же дебил ))))))))))))))))
Регистрация: 23.04.2017
№11 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 18:56) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nuruder
Цитата: Vinsat
Следите за собой уважаемые спартаковские товарищи.Если забыли напомню вам,что в этом туре вам плюнули под задний проход три раза.Вот обсуждайте.

у вас гомосексуальные наклонности. Сходите к врачу.

Зачем к врачу? Он , видимо, не против)))
Регистрация: 29.08.2010
№10 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 18:55) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Зачем же так сурово, Сергей? Пусть будет карманным реферишкой пожизненно у болотных.......)))))))))))

а егоров у Федуна! а че клево. никто сейчас и не обсуждает не поставленный пендаль на руке Комбарове. А вот Еськова да! Сейчас будут мусолить недели три.
Регистрация: 5.04.2017
№9 Написал: nuruder NN (Сегодня, 18:54) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vinsat
Следите за собой уважаемые спартаковские товарищи.Если забыли напомню вам,что в этом туре вам плюнули под задний проход три раза.Вот обсуждайте.

у вас гомосексуальные наклонности. Сходите к врачу.
Регистрация: 6.03.2013
№8 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 18:52) #
  • -12
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да убить его накуй! За-ип-ли уже.
Свинина возбужденная!
Регистрация: 5.04.2017
№7 Написал: Vinsat (Сегодня, 18:51) #
  • -16
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
Следите за собой уважаемые спартаковские товарищи.Если забыли напомню вам,что в этом туре вам плюнули под задний проход три раза.Вот обсуждайте.


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№6 Написал: karioka NORD (Сегодня, 18:49) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
коротко и по сути...
Регистрация: 14.08.2009
№5 Написал: trent (Сегодня, 18:49) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодца!!


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№4 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:44) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Да Серега, если б был на месте Еськова про палено уже некролог бы написали
Регистрация: 30.08.2009
№3 Написал: checkmate (Сегодня, 18:43) #
  • +5
  •  (13)

Честный комментарий,честного человека.
Регистрация: 21.02.2016
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