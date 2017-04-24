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Сергей Горлукович: Еськову вообще нельзя давать судить матчи до конца сезона
Бывший защитник "Спартака" и сборной России Сергей Горлукович высказал свое мнение по поводу судейства Алексея Еськова в матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" (2:0).
"В принципе, можно охарактеризовать одним словом - беспредел! А если расшифровать, то это была предвзятость. Человеку вообще нельзя давать судить матчи до конца сезона. Его надо отстранять! Ведь он такое натворил. Никакого фола со стороны Бикфалви даже близко не было. Еськов спровоцировал такую бурную реакцию игроков "Урала". Там ведь и Дзюбу надо было удалять, а не только Емельянова. В общем, речь идет о предвзятом судействе", - цитирует Горлуковича "Спорт-Экспресс".
"В принципе, можно охарактеризовать одним словом - беспредел! А если расшифровать, то это была предвзятость. Человеку вообще нельзя давать судить матчи до конца сезона. Его надо отстранять! Ведь он такое натворил. Никакого фола со стороны Бикфалви даже близко не было. Еськов спровоцировал такую бурную реакцию игроков "Урала". Там ведь и Дзюбу надо было удалять, а не только Емельянова. В общем, речь идет о предвзятом судействе", - цитирует Горлуковича "Спорт-Экспресс".
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