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Александр Мейтин: инцидент в Ростове занял считанные секунды, никто не пострадал
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал инцидент, случившийся в ходе матча 24-го тура "Ростов" – "Спартак" рядом с трибунами ростовского стадиона, когда возник конфликт сотрудников ОМОНа с фанатами гостей.
"По той информации, которую мне доложили. Часть болельщиков "Спартака", купивших билеты на трибуну ФК "Ростов", по решению координационного штаба матча была перенаправлена на свободные места секторов на Северной трибуне, где расположились болельщики москвичей. К ним присоединилась и часть болельщиков, купивших билеты на центральные сектора. Перед началом матча у входа в гостевой сектор скопилось значительное количество зрителей, создалась давка. В связи с тем, что создалась угроза жизни и здоровью людей, полицией без согласования с координационным штабом было принято решение оттеснить зрителей от входной зоны и обеспечить нормальный проход. В процессе этого возникла потасовка между болельщиками и ОМОНом. Сотрудниками ОМОНа были применены спецсредства. Инцидент занял считанные секунды. Мы обязательно проведем разбор данного инцидента с ФК "Ростов" и МВД по Ростовской области. Отмечу также, что в результате данного инцидента никто не пострадал", - цитирует Мейтина "Спорт-Экспресс".
"По той информации, которую мне доложили. Часть болельщиков "Спартака", купивших билеты на трибуну ФК "Ростов", по решению координационного штаба матча была перенаправлена на свободные места секторов на Северной трибуне, где расположились болельщики москвичей. К ним присоединилась и часть болельщиков, купивших билеты на центральные сектора. Перед началом матча у входа в гостевой сектор скопилось значительное количество зрителей, создалась давка. В связи с тем, что создалась угроза жизни и здоровью людей, полицией без согласования с координационным штабом было принято решение оттеснить зрителей от входной зоны и обеспечить нормальный проход. В процессе этого возникла потасовка между болельщиками и ОМОНом. Сотрудниками ОМОНа были применены спецсредства. Инцидент занял считанные секунды. Мы обязательно проведем разбор данного инцидента с ФК "Ростов" и МВД по Ростовской области. Отмечу также, что в результате данного инцидента никто не пострадал", - цитирует Мейтина "Спорт-Экспресс".
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