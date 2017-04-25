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Петр Авен: было заметно, что игроки "Спартака" никогда не были чемпионами

Футболисты "Спартака" в матче с "Уралом" (1:0) были зажаты и играли медленно, видно, что никто из них никогда не был чемпионом, заявил член наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп", болельщик "Спартака" Петр Авен.

"Команда была зажата, играли медленно. В команде никто никогда не был чемпионом. Но видно, что ребята хотят. В завтрашнем матче "Локомотив" - ЦСКА буду болеть за "Локомотив", - цитирует Авена ТАСС.
Теги: Урал Спартак
Вчера, 23:05
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(6)
№2 Написал: Paolo_Di_Canio (Вчера, 23:45) #
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Таски и Фернандо были )
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: Смотрящий Москва (Вчера, 23:29) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, так будут!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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