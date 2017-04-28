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Валерий Минько: ЦСКА надо обыгрывать "Спартак" и попортить ему нервы

ЦСКА должен потрепать нервы игрокам "Спартака" в матче чемпионата России, заявил экс-защитник армейцев Валерий Минько.

"Конечно, надо обыгрывать "Спартак" на своей арене и попортить ему нервы. Пока есть хоть какие-то шансы догнать соперника, то надо попытаться. Бороться нужно всегда", - цитирует Минько "Р-Спорт".
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 00:46
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